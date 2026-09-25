Según el INDEC, la pobreza llegó al 32,3% en el primer semestre de 2026. En Cuyo fue del 36,7%, con Gran San Juan en 36,8%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que, en el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas relevadas en los 31 aglomerados urbanos del país y la indigencia se ubicó en el 7,5%. En ese marco, la región de Cuyo quedó por encima del promedio nacional, con una incidencia de pobreza del 36,7%.

La medición del organismo se basa en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva ingresos y condiciones de vida en los principales centros urbanos. Para Cuyo, la región está integrada por Gran Mendoza, Gran San Juan y Gran San Luis, tres aglomerados con resultados muy próximos entre sí.

Situación regional

En ese recorte, Gran Mendoza registró 36,9% de pobreza, Gran San Juan 36,8% y Gran San Luis 35,7%. La diferencia entre el valor más alto y el más bajo fue de 1,2 puntos porcentuales, lo que muestra un comportamiento homogéneo dentro de la región. A escala regional, Cuyo quedó como la segunda con mayor incidencia de pobreza, detrás del Noreste, que marcó 41,5%.

El caso sanjuanino

En Gran San Juan, la pobreza pasó del 36% en el primer semestre de 2025 al 36,8% en igual período de 2026, una suba de 0,8 puntos porcentuales. El informe del INDEC señala que fue la menor variación interanual entre los tres principales aglomerados de Cuyo. En paralelo, la indigencia descendió del 5,2% al 1,6% en la comparación interanual.

El mismo cuadro muestra que, en Gran Mendoza, la indigencia llegó al 7,3%, mientras que en Gran San Luis se ubicó en 3,1%. A nivel nacional, por debajo de Cuyo se ubicaron el Noroeste, con 31,5%; la región Pampeana, con 30,3%; y la Patagonia, con 28,4%.

El relevamiento también exhibió contrastes marcados entre aglomerados urbanos. Concordia registró el nivel más alto de pobreza, con 56,2%; seguida por Gran Resistencia, con 48,6%; y Posadas, con 42,2%. En el extremo opuesto, la Ciudad de Buenos Aires presentó 11,1%. Los datos corresponden a la EPH y reflejan la situación de los principales centros urbanos medidos por el organismo durante los primeros seis meses de 2026.