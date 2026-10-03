El convenio vigente desde 2023 habilita el envío automático de información sobre cuentas e ingresos. No incluye movimientos ni la composición completa de los activos.

Desde el 1 de enero de 2023 está vigente un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos que habilita a ARCA, el organismo tributario argentino, a recibir determinados datos sobre residentes fiscales argentinos con cuentas en entidades financieras estadounidenses. El primer envío de información llegó en septiembre de 2024 y correspondió al ejercicio fiscal 2023.

El mecanismo se conoce como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, ley estadounidense de cumplimiento fiscal para cuentas en el extranjero). Según el esquema informado, Estados Unidos no remite de manera automática el saldo de las cuentas ni el detalle completo de las operaciones realizadas. Esa limitación define el alcance del intercambio y evita que el fisco argentino reciba una fotografía integral de la situación patrimonial del contribuyente en ese país.

Qué información puede recibir ARCA

Entre los datos alcanzados figuran la identidad del titular de la cuenta, la información que permite identificarla y el nombre de la entidad financiera donde está abierta. También pueden informarse ciertos ingresos o rendimientos de fuente estadounidense obtenidos durante el período correspondiente. En cambio, los saldos y los movimientos de dinero no integran ese envío automático, de acuerdo con la información disponible sobre el acuerdo.

El convenio se firmó el 5 de diciembre de 2022 y entró en vigencia al mes siguiente. En Argentina, su implementación quedó acompañada por la Resolución General 5303, que fijó el procedimiento para el intercambio automático de información financiera bajo este esquema. La referencia normativa es relevante porque ordena cómo se canaliza el flujo de datos entre las administraciones tributarias.

Alcance del régimen

La información oficial de ARCA sostiene que el acuerdo apunta a mejorar el cumplimiento fiscal internacional mediante el intercambio automático y recíproco de datos. El organismo también informó que el IRS (Internal Revenue Service, la agencia impositiva de Estados Unidos) confirmó en enero de 2023 que la infraestructura argentina para resguardar esa información cumplía con las condiciones del convenio. El esquema es distinto del estándar CRS de la OCDE, que prevé otras reglas para el intercambio de información financiera entre países.

En la práctica, el mecanismo permite a ARCA saber que una cuenta existe y conocer ciertos ingresos vinculados a ella, pero no acceder al detalle total de la cartera de inversiones. Un dividendo de fuente estadounidense, por ejemplo, puede ser informado, aunque eso no implica que el organismo reciba en el mismo reporte la totalidad de los bonos, fondos u otros activos que integran esa cuenta. El próximo hito relevante es la continuidad de los envíos automáticos bajo el marco ya vigente entre ambos países.