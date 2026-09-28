El programa Beneficios ANSES habilita rebajas desde el 10% en cadenas de supermercados, farmacias y comercios de proximidad. Los porcentajes, topes y medios de pago varían según cada establecimiento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente durante septiembre de 2026 su programa de beneficios con descuentos para jubilados y pensionados en una red de comercios adheridos. Según informó el organismo, las promociones alcanzan a cadenas de supermercados y a otros establecimientos vinculados a alimentos, limpieza, medicamentos, perfumería y cuidado personal. El alcance de la iniciativa se extiende a distintos rubros de consumo cotidiano, lo que amplía las posibilidades de ahorro para el sector pasivo.

Las rebajas parten de un 10%, aunque el organismo precisó que los porcentajes, días de vigencia, topes y modalidades varían según cada comercio. Algunas promociones aplican el descuento de forma directa al momento de la compra, mientras que otras devuelven el monto mediante reintegro posterior en la cuenta del beneficiario. Esta diferencia en la mecánica de aplicación resulta relevante para quienes planifican el uso del beneficio en compras de mayor volumen.

Comercios adheridos

Entre las principales cadenas que participan del programa se encuentran Carrefour, Coto, ChangoMás, Día, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar. La red también incluye farmacias, perfumerías, ópticas, comercios de proximidad y estaciones de servicio, según el detalle difundido por ANSES. La diversidad de rubros permite a los beneficiarios distribuir el ahorro en distintos tipos de gasto habitual.

Condiciones y topes

ANSES recomendó a los beneficiarios consultar previamente las condiciones específicas de cada promoción, ya que pueden variar entre comercios y también entre sucursales de una misma cadena. Los días habilitados para utilizar los descuentos no son siempre los mismos, por lo que el organismo sugiere planificar las compras en función de esas fechas. El programa establece además el uso de la tarjeta de débito vinculada al cobro de la prestación previsional, u otros medios electrónicos equivalentes, como requisito para acceder al reintegro o descuento.

El esquema contempla topes máximos de devolución por compra, por semana o por mes, según cada promoción, que una vez alcanzados impiden seguir acumulando el beneficio en ese período. En algunos casos, las promociones pueden combinarse con descuentos adicionales ofrecidos por entidades bancarias, aunque esto depende de las condiciones particulares de cada oferta, precisó el organismo.

Cómo verificar los comercios

Los titulares pueden ingresar al sitio oficial de ANSES y consultar el apartado Beneficios ANSES para identificar los establecimientos participantes, filtrar por criterios específicos y verificar el medio de pago requerido en cada caso. Este paso permite confirmar que la sucursal elegida esté adherida y que la promoción se encuentre vigente antes de realizar la compra.

Datos a seguir: los beneficiarios deberán verificar en el sitio oficial de ANSES las condiciones vigentes en cada sucursal durante septiembre, dado que porcentajes, topes y días habilitados pueden modificarse sin aviso previo según el comercio.