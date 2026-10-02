Los pagos arrancan el 8 de octubre y se ordenan por terminación de DNI. Incluyen el aumento del 1,66% y, en algunos casos, el bono de hasta $70.000.

La ANSES difundió el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, con inicio el 8 de octubre y orden según la terminación del DNI. La definición es relevante para quienes dependen de esos ingresos para cubrir gastos corrientes y organizar vencimientos del mes.

Todos los haberes del mes incluyen el aumento del 1,66% ya oficializado para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En los casos alcanzados, también se suma el bono de hasta $70.000, un refuerzo que incide en el ingreso final de los beneficiarios de menores haberes.

Jubilaciones mínimas: quienes perciben la jubilación mínima cobrarán entre el 8 y el 22 de octubre, según la terminación del documento. El cronograma establecido por ANSES fija pagos para DNI terminados en 0 el jueves 8; en 1, el viernes 9; en 2, el martes 13; en 3, el miércoles 14; en 4, el jueves 15; en 5, el viernes 16; en 6, el lunes 19; en 7, el martes 20; en 8, el miércoles 21; y en 9, el jueves 22 de octubre. La jubilación mínima quedará en $435.748,51 y, con el bono completo, el ingreso total llegará a $505.748,51.

Haberes superiores y asignaciones: quienes cobran más de una jubilación mínima percibirán sus haberes entre el 23 y el 29 de octubre, con pagos escalonados por terminación de DNI. En ese tramo, los documentos terminados en 0 y 1 cobran el viernes 23; en 2 y 3, el lunes 26; en 4 y 5, el martes 27; en 6 y 7, el miércoles 28; y en 8 y 9, el jueves 29. El haber máximo de octubre será de $2.932.174,85. La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo siguen el mismo cronograma que la jubilación mínima, entre el 8 y el 22 de octubre, y la AUH tendrá un valor general de $156.588.

Pensiones y embarazo: las Pensiones No Contributivas comienzan a abonarse también el 8 de octubre, con DNI terminados en 0 y 1 ese día; en 2 y 3, el viernes 9; en 4 y 5, el martes 13; en 6 y 7, el miércoles 14; y en 8 y 9, el jueves 15. Con el refuerzo completo, las pensiones por invalidez y vejez llegarán a $375.023,96, y la de madres de siete hijos, a $505.748,51. La Asignación por Embarazo tendrá fechas propias: DNI terminado en 0, viernes 9; en 1, martes 13; en 2, miércoles 14; en 3, jueves 15; en 4, viernes 16; en 5, lunes 19; en 6, martes 20; en 7, miércoles 21; en 8, jueves 22; y en 9, viernes 23 de octubre.

Para consultar la fecha exacta de cobro en cada caso, ANSES indicó que se puede ingresar con clave de seguridad social en su página oficial o comunicarse al 130. Ese canal permite verificar la liquidación individual y eventuales diferencias según la prestación alcanzada.