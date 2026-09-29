Marcelo Alós señaló que la pobreza llegó al 32,3% y subió 2,8 puntos en San Juan. Atribuyó el deterioro a salarios que quedaron por debajo de la canasta básica.

El economista y columnista Marcelo Alós sostuvo que la pobreza volvió a subir en el último semestre y que el deterioro se sintió con más fuerza en San Juan. Lo planteó en el programa Siempre con vos, emitido por Telesol, al citar que el índice nacional pasó del 28,2% al 32,3% y que en la provincia el incremento fue de 2,8 puntos.

Según el análisis de Alós, la provincia dejó de ubicarse por debajo del promedio nacional después de casi nueve años con esa diferencia. El economista afirmó que, desde 2024, la pobreza sanjuanina no logró volver a estar por debajo de la media de los 31 aglomerados urbanos medidos en el país. En su lectura, ese cambio de tendencia marca un deterioro sostenido del ingreso real de los hogares.

Ingresos y canasta básica

Alós atribuyó el aumento a la distancia entre salarios y precios. Explicó que la Canasta Básica Alimentaria, que mide el gasto mínimo en alimentos para no caer en la indigencia, pasó para un adulto de 166.000 a casi 202.000 pesos en el primer semestre, con una suba del 21,4%. En el mismo período, los ingresos familiares avanzaron 11,5%, según su exposición. Esa brecha, indicó, redujo la capacidad de compra de los hogares y alteró la relación entre ingreso y costo de vida.

Empleo formal

El economista también diferenció la cantidad de puestos de trabajo de su calidad. Señaló que la desocupación se mantiene en valores superiores al 7%, pero que desde la asunción del presidente Javier Milei se perdieron unos 350.000 empleos formales, es decir, puestos con aportes y cobertura social. Alós sostuvo que, aunque se crean ocupaciones, muchas son de baja calidad y con menores ingresos, como el paso desde una fábrica hacia el reparto informal de comida.

De acuerdo con su proyección, si el mercado laboral continúa con el mismo comportamiento, la pobreza podría volver a subir en el semestre próximo. Al mismo tiempo, consideró que los precios podrían seguir bajo control del Gobierno nacional, aunque sin una mejora equivalente del poder de compra. El dato que quedará en seguimiento es si la evolución del empleo formal logra revertir la pérdida de ingresos reales en San Juan.