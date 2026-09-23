Las consultoras prevén que la inflación de septiembre se acerque al 2% por alimentos, bebidas y ajustes de tarifas. El dato oficial de agosto fue 1,7%.

Los aumentos en alimentos de septiembre presionan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y podrían llevar la variación mensual cerca del 2%, según mediciones privadas. El dato contrasta con la expectativa del Gobierno de sostener la desaceleración inflacionaria.

En agosto, el IPC marcó 1,7%, el menor registro mensual en 14 meses. Ese resultado reanudó el sendero desinflacionario, pero los relevamientos de la tercera semana de septiembre muestran una aceleración en alimentos y bebidas. Ese rubro es uno de los de mayor incidencia en el gasto de los hogares y, por eso, su comportamiento condiciona la lectura general del mes.

Relevamientos privados

La consultora Analytica estimó para la tercera semana de septiembre una suba de 0,7% en alimentos, con un promedio de 2,7% en las últimas cuatro semanas, y proyectó que el IPC general alcanzará el 2% en el mes. Por su parte, LCG registró un aumento semanal de 0,6% y un promedio de 1,8% en las últimas cuatro semanas, con una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

Esa misma consultora informó subas de carne (1,1%), verduras (2,3%), bebidas (0,8%) y panificados (0,7%). Además, señaló que el segmento de bebidas explicó por sí solo el 70% de la inflación en alimentos del último mes, con un alza acumulada de 9,3% mensual. En paralelo, Econviews informó una variación promedio de 1,1% en la tercera semana de septiembre para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados, con subas destacadas en carnes y derivados (1,1%) y lácteos (1,2%).

Tarifas y proyecciones

La consultora Eco Go, dirigida por Marina Dal Pogetto, advirtió que septiembre tendrá un menor aporte desinflacionario de los estacionales y nuevos ajustes de tarifas. En ese marco, identificó subas de electricidad (4,2%), gas (1,4%), colectivos (4,1%) y trenes metropolitanos (8%). El movimiento de servicios agrega presión al índice general y reduce el margen para una baja más rápida de la inflación mensual.

En el equipo económico mantienen la expectativa de que el sendero desinflacionario continúe. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que, si se mantiene el orden fiscal y monetario, el indicador podría perforar el rango de 1% a 1,5% mensual en los próximos meses o en 2027. El mercado, sin embargo, conserva una proyección más cauta: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé un IPC de 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre.

Para todo 2026, el REM anticipa una suba de precios en torno al 30%, un punto por encima de la pauta del 29% incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. A la vez, el Presupuesto 2026 había previsto una inflación de 10,1% para este año. La evolución de alimentos, tarifas y servicios será la variable a seguir para confirmar si septiembre consolida la desaceleración o si vuelve a ubicarse cerca del umbral del 2%.