Los World Skate Games que se disputan en Paraguay también generan movimiento comercial en el local de merchandising oficial, donde se venden productos alusivos al evento con valores que fueron informados por sus encargados. En una recorrida realizada por el enviado especial de Telesol, Sebastián Caruso, el comercio exhibió artículos de distinto rango de precio y confirmó una demanda sostenida. La referencia resulta útil para dimensionar el costo de los recuerdos y accesorios vinculados con la competencia internacional.

Entre los productos disponibles, las camisetas oficiales rondan los $43.000 argentinos y la mascota del evento cuesta $39.000, según el local. Para quienes buscan opciones de menor valor, los pines se ofrecen a aproximadamente $13.000 y las mochilas a cerca de $26.000. Los precios fueron relevados en el comercio visitado por Caruso, sin que se informaran variaciones adicionales en la nota original.

Demanda y stock

Más allá de los valores, los encargados señalaron que las ventas vienen siendo buenas. Como indicador de esa demanda, precisaron que algunos artículos ya se agotaron, entre ellos las tazas y las camperas. Ese dato sugiere una rotación de mercadería activa durante el desarrollo del evento y muestra que el merchandising acompaña la circulación de público en torno a la competencia.

Impacto comercial

El local oficial se suma así a los atractivos de los World Skate Games en Paraguay, no solo como punto de venta sino también como espacio de consumo vinculado al evento. La disponibilidad de productos y la salida de algunos artículos reflejan una actividad comercial que depende del flujo de visitantes y aficionados. En la información relevada no se precisaron cantidades vendidas ni proyecciones de reposición de stock.

De acuerdo con lo informado en la recorrida, el dato a seguir es la continuidad de la demanda y la reposición de los productos agotados, en especial tazas y camperas. El comercio mantiene a la venta camisetas, mascota, pines y mochilas, con precios expresados en pesos argentinos. No se comunicaron cambios en la oferta ni en los valores al momento de la publicación.