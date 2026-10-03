El neerlandés marcó el mejor tiempo en Sepang y largará primero en el Gran Premio de Malasia. Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación y arrastrará sanciones.

Max Verstappen consiguió este sábado la pole position del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, correspondiente a la temporada 2026, tras marcar el mejor tiempo en la clasificación disputada en el circuito de Sepang. El piloto de Red Bull superó a Lewis Hamilton por casi tres décimas y obtuvo por primera vez en el año el primer lugar de partida. Franco Colapinto terminó 15° y largará anteúltimo en la carrera del domingo.

Clasificación y grilla Verstappen dominó buena parte de la tanda y confirmó su rendimiento en la Q3, la tercera sesión de clasificación, donde mejoró su registro para quedarse con la primera posición. Hamilton terminó segundo y completará la primera fila, mientras que Isack Hadjar había finalizado tercero, aunque deberá retroceder por una penalización. En consecuencia, Kimi Antonelli heredará el tercer puesto y Charles Leclerc largará cuarto. Detrás partirán Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que George Russell será séptimo y Hadjar, finalmente, octavo.

Situación de Colapinto El argentino avanzó a la Q2 después de terminar décimo en la primera tanda, en la que Verstappen, Hamilton y Leclerc ocuparon los primeros lugares. Sin embargo, no logró ubicarse entre los diez mejores y quedó eliminado en el 15° puesto, por delante únicamente de Arvid Lindblad entre los pilotos que llegaron a esa instancia. En su último intento, Colapinto salió con neumáticos usados y abortó la vuelta cuando restaban pocos segundos para el cierre de la sesión.

Penalizaciones acumuladas La posición de largada no será la que determine de manera directa su lugar de partida, porque el piloto de Alpine arrastra 15 posiciones de penalización. De ese total, cinco corresponden a la sanción recibida en el Gran Premio anterior y otras diez a una penalización aplicada en Malasia. Como Lindblad acumula una sanción de 30 posiciones y deberá largar desde el fondo, Colapinto quedará anteúltimo en la grilla del domingo.

Lo que sigue La carrera del Gran Premio de Malasia se disputará este domingo con Verstappen y Hamilton al frente de la partida. Colapinto deberá avanzar desde las últimas posiciones para intentar recuperar terreno en las vueltas previstas en Sepang.