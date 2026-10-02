El argentino recibió una sanción por el cambio de unidad de potencia y terminó último en la segunda práctica. Alpine trabajará en la clasificación y la carrera del domingo.

Franco Colapinto cerró un viernes adverso en el Gran Premio de Bahréin, correspondiente a la decimosexta fecha de la temporada de Fórmula 1. El piloto argentino recibió una nueva sanción y terminó último en la segunda sesión de entrenamientos. La penalización complica su posición de partida para la carrera del domingo.

La sanción llegó después de que Alpine decidiera colocarle una nueva unidad de potencia en su monoplaza. Ese cambio superó el límite permitido durante la temporada y derivó en una penalización de 10 puestos para la grilla de partida. Se trata de una infracción reglamentaria vinculada con el uso de componentes mecánicos durante el campeonato.

El castigo se suma a los cinco lugares que Colapinto arrastra desde el Gran Premio de Azerbaiyán, por lo que el argentino acumulará 15 posiciones de retraso para la largada del domingo. En ese contexto, el equipo Alpine orientó el trabajo de la jornada a encontrar ritmo de carrera. El objetivo inmediato quedó puesto en minimizar el impacto de la sanción durante la competencia.

Desarrollo de la jornada En la segunda práctica, Charles Leclerc, con Ferrari, marcó el tiempo más rápido, mientras que Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, finalizó décimo. El argentino, en tanto, cerró la sesión en el último puesto. La referencia de tiempos dejó al equipo francés con una comparación interna desfavorable para el piloto argentino en esa tanda.

Lo que sigue La actividad continuará durante la madrugada del sábado. La tercera práctica está prevista para la 1:30, hora argentina, y la clasificación comenzará a las 5:00. Ambas sesiones podrán seguirse por Fox Sports y Disney+ Premium. Ese cronograma definirá la posición de largada efectiva, aunque la penalización ya condiciona el resultado de la clasificación.