El equipo periodístico de Telesol emprendió viaje rumbo a Asunción para realizar la cobertura del World Skate Games, competencia que reunirá a las selecciones argentinas de hockey sobre patines, tanto en las categorías Mayores como Sub 19, en las ramas masculina y femenina.

El equipo periodístico de Telesol emprendió viaje rumbo a Asunción para realizar la cobertura del World Skate Games, competencia que reunirá a las selecciones argentinas de hockey sobre patines, tanto en las categorías Mayores como Sub 19, en las ramas masculina y femenina.





La cobertura estará a cargo de Sebastián Caruso y Enzo Muñoz, quienes integran el equipo de Telesol que se trasladó hasta Paraguay para acompañar de cerca a los combinados argentinos durante el desarrollo del certamen internacional.





Actualmente, el equipo se encuentra en Chaco, última escala antes de continuar el recorrido hacia Asunción. Está previsto que en horas de la noche arriben a la capital paraguaya, donde comenzarán con el trabajo periodístico previo al inicio de la competencia.





El World Skate Games tendrá por primera vez a Asunción como sede, convirtiendo a Paraguay en el escenario de una de las grandes citas internacionales del deporte sobre ruedas.





Con entrevistas, información, imágenes y el seguimiento de cada jornada, Telesol estará presente para llevar a los sanjuaninos las alternativas de las selecciones nacionales de hockey sobre patines.