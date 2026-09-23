La Selección Argentina confirmó este miércoles la desafectación por lesión de Thiago Almada y Juan Foyth para la triple fecha de amistosos de la fecha FIFA, que incluye partidos ante Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6 de octubre. La comunicación oficial no informó reemplazos para esos lugares en la lista de Lionel Scaloni. La baja de ambos se suma a una serie de modificaciones en la nómina previa a los encuentros programados en Argentina.

Lesión de Almada El volante de River debió salir reemplazado a los cinco minutos del primer tiempo en la derrota ante Huracán y luego se sometió a estudios que arrojaron un desgarro de grado 1 en el cuádriceps. Ese diagnóstico explica su salida de la convocatoria y condiciona su disponibilidad para la próxima agenda del equipo nacional. En paralelo, Tobías Andrada, quien también salió en ese partido frente al Globo, quedó descartado de una lesión muscular y sigue citado.

Situación de Foyth El defensor de Villarreal arrastraba molestias musculares que le impidieron participar en los últimos encuentros de La Liga con el Submarino Amarillo. Según la información difundida por la propia selección, no llegó a recuperarse y por ese motivo fue quitado de la lista. La decisión deja al cuerpo técnico con una baja en una zona en la que había contado con variantes en la nómina original.

Composición de la lista Días atrás se habían sumado a la convocatoria original Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez. La nueva comunicación oficial agrega otro movimiento en la selección de futbolistas disponibles para la gira de amistosos. En el cierre del calendario aparece además el partido del 6 de octubre ante Benín, anunciado como la despedida de Lionel Messi tras su retiro de la Albiceleste.

Por ahora, la AFA no comunicó si habrá reemplazantes para Almada y Foyth. La evolución física de ambos y la eventual reconfiguración de la lista quedan como los puntos a seguir antes del inicio de la serie de partidos.