En el domingo en que cumple 119 años, San Martín afrontará desde las 16 una visita exigente a Patronato en Paraná, por la 31ª fecha de la Primera Nacional. El partido se disputará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y tendrá incidencia directa en la recta final de la Zona B. El equipo sanjuanino llega con 45 puntos y en el sexto puesto, dentro de la zona de Reducido, el tramo del torneo que define el segundo ascenso. Patronato, en cambio, necesita sumar para tomar distancia de la zona de descenso.

El antecedente inmediato del Verdinegro es el triunfo por 2-0 sobre Colegiales en el estadio Hilario Sánchez, con goles de Dante Álvarez y Nazareno Fúnez. Ese resultado le permitió acomodarse entre los ocho primeros y llegar a esta fecha con margen para sostener su posición en la parte alta de la tabla. En un campeonato largo y parejo, cada punto empieza a definir tanto la clasificación al Reducido como la necesidad de evitar complicaciones en la tabla baja.

Panorama opuesto Patronato transita una campaña distinta y se ubica en los últimos lugares de la tabla, lo que le impone la obligación de sumar para alejarse del descenso. Ese contexto le agrega tensión al cruce, porque el local juega con la urgencia de sostener su lugar en la categoría. Para San Martín, el desafío pasa por administrar la ventaja deportiva que le da su posición actual y no resignar puntos en una jornada que puede incidir en la definición del tramo final.

Condiciones del partido El encuentro se desarrollará con una temperatura cercana a los 30 grados y alta humedad en Paraná, según el dato informado para la jornada. Ese escenario puede afectar el ritmo de juego y la exigencia física de ambos equipos, en un calendario que ya transita las últimas fechas. La designación arbitral recayó en Juan Pablo Loustau, hijo del exárbitro internacional Juan Carlos Loustau, quien estará a cargo de la conducción del partido.

El resultado tendrá valor inmediato para los dos equipos: San Martín buscará sostenerse entre los protagonistas de la pelea por el Reducido y Patronato intentará sumar para mejorar su situación en la tabla. Con la 31ª fecha en disputa, la evolución de ambas campañas quedará atada a lo que ocurra esta tarde en el estadio de Paraná.