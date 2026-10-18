El Verdinegro cae 1-0 en Concepción por la fecha 34. Tomás Marchio fue expulsado y Gabriel Hauche marcó para la visita.

San Martín llegó al descanso en desventaja ante Temperley en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la fecha 34 de la Primera Nacional. El conjunto sanjuanino pierde 1-0 y afrontará todo el complemento con un jugador menos.

La incidencia que condicionó el desarrollo del partido se produjo a los 10 minutos, cuando Tomás Marchio recibió la tarjeta roja directa. Esa expulsión obligó al equipo local a reordenarse desde temprano y modificó el planteo para sostener el trámite frente a un rival que buscó capitalizar la ventaja numérica.

Ventaja visitante Sobre el cierre de la etapa inicial, Gabriel Hauche convirtió a los 40 minutos y puso en ventaja al conjunto bonaerense. El gol llegó en una contra y dejó a San Martín obligado a remontar un marcador adverso en un contexto de inferioridad numérica.

El resultado parcial tiene incidencia directa en la pelea del equipo sanjuanino por acercarse a los puestos de clasificación al Reducido, el tramo final del certamen que define el acceso a instancias de ascenso. Con el 0-1 en contra, el local deberá buscar variantes en la segunda mitad para intentar revertir el partido.

La segunda parte quedó planteada con dos variables centrales: la necesidad de San Martín de sumar de a tres y la posibilidad de Temperley de administrar la ventaja obtenida antes del descanso. El desenlace del encuentro definirá si el conjunto sanjuanino logra sostener su objetivo deportivo en esta fecha del torneo.