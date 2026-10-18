San Martín llegó al descanso en desventaja ante Temperley en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la fecha 34 de la Primera Nacional. El conjunto sanjuanino pierde 1-0 y afrontará todo el complemento con un jugador menos.
La incidencia que condicionó el desarrollo del partido se produjo a los 10 minutos, cuando Tomás Marchio recibió la tarjeta roja directa. Esa expulsión obligó al equipo local a reordenarse desde temprano y modificó el planteo para sostener el trámite frente a un rival que buscó capitalizar la ventaja numérica.
Ventaja visitante Sobre el cierre de la etapa inicial, Gabriel Hauche convirtió a los 40 minutos y puso en ventaja al conjunto bonaerense. El gol llegó en una contra y dejó a San Martín obligado a remontar un marcador adverso en un contexto de inferioridad numérica.
El resultado parcial tiene incidencia directa en la pelea del equipo sanjuanino por acercarse a los puestos de clasificación al Reducido, el tramo final del certamen que define el acceso a instancias de ascenso. Con el 0-1 en contra, el local deberá buscar variantes en la segunda mitad para intentar revertir el partido.
La segunda parte quedó planteada con dos variables centrales: la necesidad de San Martín de sumar de a tres y la posibilidad de Temperley de administrar la ventaja obtenida antes del descanso. El desenlace del encuentro definirá si el conjunto sanjuanino logra sostener su objetivo deportivo en esta fecha del torneo.