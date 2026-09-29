La preselección masculina de básquet de San Juan avanza en su preparación para los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, que se disputarán en noviembre en Mendoza. El proceso comenzó en la segunda semana de agosto con un grupo inicial de 25 jugadores y ahora entra en una etapa de definición de planteles. El objetivo inmediato es conformar la lista definitiva de 12 basquetbolistas que representarán a la provincia.

Según la información difundida, el Gobierno de San Juan puso a disposición de los cuerpos técnicos y deportistas la infraestructura y los recursos necesarios para sostener los entrenamientos. Esa asistencia se enmarca en la preparación de las distintas disciplinas que participarán del certamen regional. En el caso del básquet masculino, el trabajo se organizó con una planificación progresiva y con amistosos ya incorporados a la agenda.

Plan de trabajo El cuerpo técnico está encabezado por Sergio Cabañas como entrenador principal y tiene a Fabricio Cabañas como asistente. En sus declaraciones, Sergio Cabañas explicó que el proceso arrancó con una “alta aceptación” de los jugadores y que el primer paso fue entregar un PlayBook, es decir, un cuaderno o guía de trabajo con las pautas tácticas y metodológicas del equipo. También señaló que la preparación comenzó con dos estímulos semanales y que, desde mediados de septiembre, pasaron a tres, con la previsión de sumar más a medida que se acerque la competencia.

Definiciones en octubre La nómina inicial incluye a 25 jugadores de distintos clubes de la provincia y contempla a Mirko Otruba, actualmente en Huracán de Mendoza. De acuerdo con el cronograma informado, en octubre se hará un primer corte para reducir la lista a 15 deportistas. Luego, antes del viaje a Mendoza, quedará definida la selección final de 12 integrantes. Ese esquema marca el tramo más sensible del proceso, porque ordena la competencia interna por los lugares disponibles.

Plantel y clubes La preselección reúne jugadores de Ausonia, Banco Hispano, Estrella, Inca Huasi, Jáchal Básquetbol Club, Lanteri, Minero, Universidad, Urquiza y UVT. Entre los convocados figuran, entre otros, Salvador Grosso, Bautista González, Gerónimo Córdoba, Javier Brizuela, Joaquín Fábregas, Santiago Nome, Bautista Guevara, Ignacio Gallardo, Sebastián Ruarte, Lautaro Soria y Thiago Abrego. También integran la lista Bautista Pelaytay, Máximo Sarmiento, Joaquín Ibazeta, Lautaro Molina, Ciro Amado, Bautista Mines, Luciano Aguilera, Agustín Sosa, Donato Marcotti, Federico Gómez, Santiago Magrini, Jonás Castro y Octavio Bogni.

El equipo también ya comenzó a disputar partidos amistosos en el marco de la preparación. El trabajo se desarrolla en el Club Urquiza, donde entrenan los martes y jueves desde las 15. La agenda inmediata queda marcada por el corte de octubre y por la definición final previa al viaje a Mendoza, que ordenará la participación sanjuanina en los Binacionales de noviembre.