San Juan aportará 25 de los 36 jugadores convocados a las selecciones argentinas de hockey sobre patines para los World Skate Games - Paraguay 2026, que se disputarán entre el 29 de septiembre y el 18 de octubre en Asunción. La representación nacional competirá en la máxima categoría, denominada World Championship, con sus tres selectivos: Senior masculino, Senior femenino y Sub 19 masculino. El dato confirma el peso de la provincia en una disciplina en la que concentra buena parte de la base de jugadores y entrenadores.

Senior femenino

El plantel femenino tendrá 12 integrantes, de las cuales 5 son sanjuaninas: Luciana Agudo, Gimena Gómez, Florencia Felamini, Lucía Maldonado y Lourdes Lampasona, todas jugadoras de campo. También integran la nómina las mendocinas Adriana Soto, las hermanas Valentina y Julieta Fernández y Pilar Abaid, además de las arqueras Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo. El entrenador es Darío Giuliani, de San Juan.

Senior masculino

El seleccionado masculino también está integrado por 12 jugadores y reúne a 10 sanjuaninos: Lucas Ordoñez, Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Danilo Rampulla, Ezequiel Mena, Franco Platero y Matías Pascual, como jugadores de campo; más los arqueros Constantino Acevedo, Bautista Acevedo y Juan Cruz Velázquez. Completan la lista los mendocinos Facundo Navarro y Lucas Martínez. La conducción técnica quedó a cargo de José Luis Páez, también de San Juan.

Sub 19 masculino

La categoría juvenil tendrá 12 convocados y 9 son sanjuaninos: Bautista Romero, Nicolás Alonzo, Benjamín Bailon, Tiziano Calisse, Renzo Ferrer, Joaquín Morales y Alejo Espinoza, como jugadores de campo; más los arqueros Charbel Fraifer y Martino Mercado. El resto del plantel lo integran los mendocinos Valentín Funes, Lucas Sottano y el arquero Bautista Pascual. El entrenador es Esteban Ábalos, de Mendoza.

La convocatoria vuelve a mostrar la incidencia de San Juan en la estructura de las selecciones argentinas de hockey sobre patines, tanto en cantidad de jugadores como en la designación de entrenadores. En el caso de los equipos Senior, la provincia aporta la mayoría de los citados en ambas ramas. Para el calendario internacional, la referencia inmediata será la disputa de los World Skate Games en Asunción entre fines de septiembre y mediados de octubre de 2026.