La votación oficial del Balón de Oro 2026 cerró este lunes y los 100 periodistas habilitados ya remitieron sus listas, en la antesala de la ceremonia que France Football realizará el 26 de octubre en Londres. El premio distingue al mejor futbolista de la temporada 2025/26 y, según el material difundido, entre los candidatos figuran Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El período que evalúa el jurado comienza el 3 de agosto de 2025 y termina el 19 de julio de 2026, fecha de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. Esa ventana temporal ordena la elección y explica por qué la definición se produce después del cierre de la competencia internacional, con el objetivo de ponderar el rendimiento completo de la temporada.

Criterios y sistema

Para la votación se consideran cuatro ejes: rendimiento personal, carácter decisivo, títulos colectivos y juego limpio. Cada periodista confecciona una lista de 10 jugadores y distribuye los puntos con la escala establecida por la organización: 15 al primero, 12 al segundo, 10 al tercero y del cuarto al décimo entre 8 y 1 punto. Con ese mecanismo, France Football definirá al ganador entre los 30 nominados seleccionados entre futbolistas de los primeros cien países del ranking FIFA.

En la lista masculina aparecen, además de Lionel Messi y Lautaro Martínez, nombres como Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Lamine Yamal. También figuran Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha y otros futbolistas de clubes europeos y de Inter Miami, Al Nassr y Al Qadsiah. La nómina confirma la centralidad del fútbol de elite de Europa y de algunas ligas fuera del continente en la disputa por el premio individual más relevante del calendario.

Otros premios

La gala también entregará el Balón de Oro femenino, con un jurado de 50 periodistas y los mismos criterios de evaluación, además del Trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Yashin al mejor arquero y el Johan Cruyff al mejor entrenador. Entre los candidatos a técnico aparecen Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique, mientras que la nómina femenina incluye a Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor y Khadija Shaw, entre otras.

La definición quedará para la ceremonia del 26 de octubre en Londres, cuando France Football anuncie a los ganadores de las distintas categorías. Hasta entonces, la única variable pendiente es el escrutinio final de los votos enviados por los 100 periodistas del jurado masculino y los 50 del femenino.