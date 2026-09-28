La derrota ante Boca por la Copa Argentina terminó de definir la continuidad de Juan Pablo Vojvoda en Racing. La dirigencia de la Academia resolvió que el entrenador no siga al frente del plantel y en las próximas horas le comunicará formalmente su salida.

Aunque en el club valoraban el trabajo y la seriedad del técnico, el respaldo dirigencial ya estaba debilitado antes de la eliminación. El resultado frente a Boca aceleró una decisión que venía siendo evaluada por la cúpula de la institución. En ese marco, la salida se vincula tanto al cierre deportivo de la temporada como a la planificación del próximo ciclo.

Interinato en evaluación

Con la desvinculación de Vojvoda, Racing analiza terminar el año con un cuerpo técnico interino. Los principales nombres son Santiago “Chirola” Romero y Luciano Aued, hoy a cargo de la Reserva y recientes campeones en esa categoría. La dupla tendría además una función asociada al proyecto deportivo orientado a reforzar la presencia de jugadores surgidos de las divisiones juveniles en el plantel profesional.

Ese esquema también le daría tiempo a la dirigencia para definir al entrenador de la próxima temporada. En paralelo, los directivos realizaron contactos con Eduardo “Chacho” Coudet, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece, pero ninguno aceptó la posibilidad de volver al fútbol argentino para asumir ahora en Racing. A partir de esas respuestas, el club empezó a mirar otras alternativas para 2027.

Opciones y contexto deportivo

Entre los nombres que quedaron en el radar aparecen Guillermo Barros Schelotto, actualmente en Vélez, y Nicolás Diez, técnico de Argentinos Juniors. El principal obstáculo es que ambos tienen compromisos vigentes con sus respectivos clubes, por lo que la dirigencia evalúa esperar hasta el final de la temporada para avanzar por alguno de ellos.

La salida de Vojvoda se produce en un momento deportivo adverso. La eliminación ante Boca por la Copa Argentina dejó a Racing sin su última vía concreta para buscar una clasificación a una copa internacional en 2027. En la tabla anual, la posibilidad aparece muy reducida y el equipo necesita ganar los cinco partidos que todavía debe disputar para sostener esa chance. En el Torneo Clausura, Racing suma ocho puntos en 10 fechas, con dos triunfos, dos empates y seis derrotas, y ocupa el anteúltimo lugar de la Zona B.