El capitán de Boca sufrió una molestia muscular y no llegaría al partido del martes 13 de octubre en la Bombonera. Rodolfo Arruabarrena dijo que el plantel tiene reemplazantes.

El director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, confirmó que Leandro Paredes quedó descartado para la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama, prevista para el martes 13 de octubre en la Bombonera. La baja se produjo a partir de una molestia muscular en el isquiotibial derecho sufrida frente a Instituto, en el empate 2 a 2 por la fecha 12 del Torneo Clausura. La ausencia del mediocampista modifica la planificación del equipo en un cruce decisivo del certamen continental.

El problema físico se manifestó apenas 16 minutos después de su ingreso en el segundo tiempo, cuando reemplazó a Williams Alarcón a los 10 minutos de esa etapa y debió salir a los 26. Arruabarrena señaló en conferencia de prensa: “Lea se tendrá que hacer los estudios, pero ya creo que al salir y por las caras... no he estado con él pero supongo que para el martes está descartado”. El entrenador evitó adelantar un diagnóstico definitivo y remarcó que aguardará los estudios médicos para precisar el alcance de la lesión.

Antecedentes inmediatos Paredes había comenzado en el banco de suplentes en el partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y su ingreso respondió a una decisión táctica para el segundo tiempo. Sin embargo, el dolor en el isquiotibial derecho obligó a una nueva sustitución y dejó al capitán fuera de la preparación para el duelo de ida. La situación se suma a una serie de partidos con exigencia alta de calendario, en un tramo del año en el que el plantel viene compitiendo “cada tres o cuatro días”, según el propio DT.

Opciones en el mediocampo Arruabarrena sostuvo que cuenta con variantes para reemplazarlo y mencionó a Williams Alarcón, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar como alternativas que ya sumaron minutos. “Tengo reemplazante. Obviamente Leandro es nuestro capitán, saben lo que genera fuera y dentro del grupo. Pero hoy jugó Alarcón, el Chelo, ha terminado bien. Tuvo algunos minutos el Ruso”, dijo el entrenador. También afirmó: “Podemos armar un buen medio, pero una cosa es hablarlo y otra el martes poder demostrarlo”.

Lo que viene El cuerpo técnico esperará la evolución clínica de Paredes y los estudios para definir los plazos de recuperación, aunque la baja para la ida ya fue asumida públicamente. Arruabarrena cerró con un mensaje vinculado a la carga de partidos y a la necesidad de sostener el rendimiento en una instancia eliminatoria: “Hace dos o tres meses venimos jugando cada tres o cuatro días”. En ese contexto, la atención queda puesta en la confirmación médica de la lesión y en la conformación del mediocampo para el compromiso del martes 13 de octubre.