La agenda de la Selección argentina cambió por una cancelación de vuelo del rival africano. El último partido de Lionel Messi con el equipo nacional sería el martes 6 de octubre .

El capitán argentino Lionel Messi podría jugar su último partido con la Selección frente a Burkina Faso y no ante Benín, como estaba previsto originalmente. El cambio se vincula con una cancelación de vuelo que afectó al seleccionado africano y alteró la programación de los amistosos. La modificación incide en la organización del cierre de la gira y en el orden de los rivales.

Argentina tenía previsto enfrentarse a Burkina Faso este sábado 2 de octubre, a las 21, en El Monumental. Sin embargo, la cancelación del vuelo de los africanos, que no les permitió viajar a tiempo, obligaría a reordenar la agenda y dejar a Benín como segundo rival tras el triunfo ante Bolivia. Ese ajuste altera el esquema inicial de partidos y la despedida planificada para el capitán.

Último partido

Según lo previsto para el martes 6 de octubre, Messi estará disponible y tendrá su “último baile” con el seleccionado argentino. En esa fecha, el adversario sería finalmente Burkina Faso, debido a que estaría en condiciones de jugar por la diferencia horaria del viaje. El dato central es que la definición del rival aún depende de la reprogramación derivada del inconveniente logístico.

La secuencia deja abierta la posibilidad de que el orden de los encuentros se modifique respecto del programa original. En ese marco, la cancelación del traslado internacional aparece como el factor que forzó el cambio de rivales. La confirmación definitiva del cruce quedará atada a la disponibilidad del seleccionado africano y a la nueva organización de la fecha.