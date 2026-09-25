El Manchester City fue declarado culpable de 114 de las 115 infracciones financieras investigadas por la Premier League, según informaron este viernes medios británicos y luego confirmó Reuters. El caso, que se extendió durante años, sigue abierto en su etapa disciplinaria porque todavía no se definió la sanción. El club inglés, además, prevé apelar el fallo.

Origen de la causa

La investigación de la Premier League se inició a partir de acusaciones vinculadas con el cumplimiento de las normas financieras de la competencia. Las imputaciones abarcaron distintos períodos y cuestiones referidas a la información económica presentada por el club, sus ingresos, las remuneraciones y la cooperación con el proceso. El expediente quedó formalmente planteado en febrero de 2023, después de varios años de pesquisa.

Alcance del veredicto

La cifra de 114 cargos considerados probados sobre un total de 115 concentra la magnitud del fallo. El único cargo restante no terminó con una declaración de culpabilidad, pero la comisión independiente que intervino en el caso todavía no fijó la pena. Entre las sanciones posibles figuran medidas económicas y deportivas, aunque el alcance concreto dependerá de la resolución final y de la instancia de apelación.

Defensa y próximos pasos

Desde Manchester City siempre rechazaron haber cometido las irregularidades denunciadas. Con el veredicto ya conocido, la institución queda habilitada para recurrir las conclusiones de la comisión independiente, mientras la Premier League define el castigo correspondiente. Por ahora, no se anunció la quita de ningún título ni existe una decisión definitiva sobre ese punto.

La causa vuelve a poner en discusión el impacto que una eventual sanción podría tener sobre los logros deportivos obtenidos por el club durante el período alcanzado por las acusaciones. La variable que sigue pendiente es la resolución disciplinaria, que deberá determinar si la sanción será económica, deportiva o de otra naturaleza prevista por el régimen de la competencia.