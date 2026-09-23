La provincia firmó en Rosario su incorporación a una red nacional impulsada por el COA y el COPAR. El esquema busca articular provincias, federaciones y clubes para detectar y acompañar atletas.

La provincia de San Juan formalizó su incorporación al CReAR Federal, una iniciativa nacional orientada a ampliar las oportunidades de desarrollo de deportistas y a fortalecer el trabajo coordinado entre jurisdicciones. La adhesión se firmó en Rosario, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El secretario de Deporte de San Juan, Pablo Tabachnik, participó de la firma del convenio que selló la incorporación provincial a la propuesta impulsada por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (COPAR). La participación institucional en esta red abre un esquema de articulación con alcance nacional para el sistema deportivo local.

Alcance del programa

El CReAR Federal plantea un trabajo conjunto entre provincias, federaciones, clubes y equipos vinculados al deporte. El objetivo es compartir herramientas y conocimientos para mejorar los procesos de formación y preparación de atletas. Según la propuesta, la coordinación entre esos actores apunta a ordenar trayectorias deportivas y a reforzar la base de captación y seguimiento.

Detección temprana

Entre sus líneas de acción figura la identificación de jóvenes con potencial deportivo desde etapas tempranas. Luego, el esquema prevé evaluaciones, capacitaciones y estrategias de seguimiento para favorecer la llegada y la permanencia en el alto rendimiento, es decir, en la práctica deportiva de máxima exigencia competitiva. Para San Juan, la incorporación implica sumar recursos y herramientas disponibles para sus deportistas.

La adhesión también habilita un intercambio más amplio de experiencias y conocimientos con otros actores del deporte argentino. En términos institucionales, la provincia se suma a una red federal que busca consolidar mecanismos comunes de formación y preparación. El próximo hito vinculado a este marco será el desarrollo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, escenario en el que se formalizó la firma del convenio.