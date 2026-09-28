Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en una serie de tres amistosos. Dos partidos serán en el Monumental y uno en Córdoba.

La selección argentina tiene definidos los horarios de sus tres partidos amistosos, que se jugarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá una presentación en Córdoba y dos encuentros en el estadio Monumental.

Cronograma confirmado. El primer partido será el miércoles 30 de septiembre, cuando Argentina enfrente a Bolivia a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego, el sábado 3 de octubre, jugará ante Burkina Faso a las 21 en el estadio Monumental.

El cierre de la serie será el martes 6 de octubre, también en el Monumental, frente a Benín desde las 20. La distribución de sedes confirma una agenda con presencia en dos plazas de peso para la selección nacional. Para el cuerpo técnico, la serie servirá para sostener competencia internacional en una ventana acotada de seis días.

Contexto deportivo. Los amistosos se disputarán en un tramo breve del calendario, entre fines de septiembre y comienzos de octubre, con tres compromisos separados por pocos días. La secuencia permitirá observar la respuesta del plantel en distintas condiciones de sede y horario. El próximo paso queda fijado en la primera fecha, el 30 de septiembre, en Córdoba.