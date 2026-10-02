El equipo senior masculino ajusta su preparación en el Aldo Cantoni antes de viajar a Asunción. Disputará amistosos el 5 y el 7 de octubre.

La Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines ya se encuentra en San Juan y comenzó su preparación para los amistosos que disputará en la provincia el lunes 5 y miércoles 7 de octubre, antes de viajar a Paraguay para participar de los World Skate Games Asunción 2026.

El equipo dirigido por José Luis Páez arribó a la provincia luego de realizar una puesta a punto en Portugal y continúa los entrenamientos en el Estadio Aldo Cantoni, escenario identificado con la práctica del hockey sobre patines. La concentración en San Juan forma parte de la etapa final de preparación para una competencia internacional que reúne a seleccionados de distintas federaciones.

Agenda de partidos En los próximos días, el seleccionado disputará amistosos preparatorios en el Aldo Cantoni junto a Italia, Chile y Angola. Esos encuentros serán la última referencia competitiva antes del viaje a Asunción, donde la categoría senior masculina iniciará su calendario el 10 de octubre.

La cobertura del certamen en Paraguay estará a cargo de TELESOL, con Sebastián Caruso y Enzo Muñoz. La presencia del seleccionado argentino en San Juan también vuelve a poner al Aldo Cantoni como sede de preparación de equipos nacionales de cara a torneos de alcance internacional.