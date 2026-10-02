La alerta meteorológica obligó a reprogramar encuentros de Primera A y Divisional B previstos para este viernes 2 de octubre. Los cruces pasaron al sábado 3 y domingo 4, con horarios y canchas confirmados.

El viento Zonda alteró la programación del fútbol local y obligó a la Liga Sanjuanina de Fútbol a suspender cuatro partidos previstos para este viernes 2 de octubre. La medida alcanzó a encuentros de Primera A y Divisional B y fue adoptada de manera preventiva por la alerta meteorológica vigente. Según la entidad, el objetivo fue resguardar a jugadores, árbitros, cuerpos técnicos y público.

Partidos reprogramados En Primera A, los cruces afectados fueron Trinidad frente a Atenas y Sarmiento ante Juventud Zondina. El primero se jugará el sábado 3 de octubre, con Cuarta División a las 17.30 y Primera a las 20, en cancha de Trinidad. El segundo también pasó al sábado, con partidos a las 13 y a las 15.30, en condición de local para Sarmiento.

Divisional B La Divisional B también tuvo modificaciones en su fixture. Los partidos entre Defensores de los Andes y Juventud Unida, y entre Sportivo Punteto y Recabarren, fueron trasladados al domingo 4 de octubre. En el primer caso, se jugará en la cancha de Defensores de los Andes, con Cuarta División a las 9 y Primera a las 11. El segundo se disputará en El Globo, desde las 14.30 en Cuarta y las 16.30 en Primera.

La reprogramación dejó sin actividad oficial a parte de la jornada de este viernes y concentró los cruces para el fin de semana. La decisión quedó sujeta a la evolución del clima, ya que la continuidad de la fecha depende de que el Zonda ceda en las próximas horas.