El piloto sanjuanino ensayó este jueves en el Circuito San Juan Villicum con un Toyota Corolla Cross. Su regreso será este fin de semana en el Autódromo El Zonda.

El piloto sanjuanino Henry Mártin giró este jueves 24 de septiembre en el Circuito San Juan Villicum, en una jornada de pruebas previa a su regreso a la actividad automovilística. La preparación se realizó a bordo de un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. El objetivo fue adaptar el vehículo antes de competir este fin de semana en el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello.

La prueba se inscribe en la antesala de la octava fecha del 47º Campeonato Argentino de TC2000 y la octava fecha del 32º Campeonato de Top Race, programadas para el 26 y 27 de septiembre. Según la información difundida sobre la actividad, la cita cuenta con apoyo del Gobierno de San Juan. Para San Juan, el regreso de Mártin suma un condimento local a una fecha que reunirá varias categorías nacionales.

Regreso con figuras locales

En la programación del fin de semana figura una carrera homenaje a Henry Martín, presentado como referente del automovilismo provincial y nacional. El piloto volverá a competir ante el público sanjuanino con el mismo Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. También está anunciado el regreso de Fabián Flaqué al Top Race, con un FIAT Cronos de Octanos Competición, y el de Ulises Campillay, con un Mercedes Benz del JLS Motorsport-Corsi Sport.

Actividad previa y cronograma

La previa comenzará este viernes 25 de septiembre con una actividad en la zona del podio desde las 19:30, donde Henry Martín, Fabián Flaqué, Matías Rossi y Gabriel Ponce de León compartirán un encuentro con el público. A las 20:15 está previsto el espectáculo de El Zonda iluminado, con autos girando en trazado nocturno y sorteos para los asistentes. El ingreso para quienes tengan entrada general y pase de boxes estará habilitado desde las 19.

Entradas y horarios

Las entradas tienen validez para ambos días del evento y los menores de 12 años ingresan sin cargo. La venta presencial se realiza en Gral. Acha 230 Sur y Rivadavia 55 Oeste, todos los días de 8:00 a 23:00, con financiación de hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta del Banco San Juan. Los valores informados son de $20.000 para general, $60.000 para boxes y de $20.000 a $60.000 para estacionamiento, según el tipo de vehículo.

La actividad oficial

El sábado 26 de septiembre el TC2000 tendrá shakedown, dos prácticas oficiales y clasificación, mientras que el domingo 27 de septiembre se disputará la carrera final a las 13:00, a 35 minutos más una vuelta. El Top Race correrá su final el domingo a las 11:45, con una duración de 25 minutos más una vuelta. En paralelo, la Fiat Competizione disputará la Copa Desafío El Zonda con participación de pilotos sanjuaninos. El cronograma completo deja a El Zonda-Eduardo Copello como eje de la actividad tuerca del fin de semana.