Las dos selecciones jugarán amistosos este martes en el estadio Aldo Cantoni, con entrada libre y gratuita. Será la última presentación antes del Mundial 2026.

Las selecciones argentinas Senior femenino y Sub 19 masculino de hockey sobre patines se despedirán del público este martes 29 de septiembre de 2026 en el estadio Aldo Cantoni, en San Juan. Los partidos serán exhibiciones con entrada libre y gratuita, en la previa de su participación en el Mundial 2026.

La actividad comenzará a las 19:30 con el amistoso del equipo Sub 19, dirigido por Esteban Ábalos y su cuerpo técnico, ante un combinado de jugadores de la provincia. El seleccionado masculino debutará el domingo 04 de octubre ante Suiza, a las 13:15 de la Argentina, en su primer compromiso mundialista.

Luego será el turno de Las Águilas, conducidas por Darío Giuliani y su staff de trabajo, que jugarán a las 21:30 frente a otro combinado local. El equipo femenino también debutará el domingo 04/10 ante Suiza, aunque a las 20. La doble presentación en el Cantoni funciona como el último contacto público de ambos planteles antes del viaje competitivo.

Calendario internacional

Los torneos se disputarán en el marco de los World Skate Games – Paraguay 2026. Según el cronograma informado, los mundiales Senior femenino y Sub 19 masculino irán en simultáneo del domingo 04 al sábado 10 de octubre, mientras que el certamen Senior masculino se desarrollará del domingo 11 al sábado 17. La sede será el polideportivo techado del predio de la Secretaría Nacional de Deportes, en la capital Asunción.