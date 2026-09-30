El sanjuanino fue el más rápido en clasificación y terminó segundo en el Rosendo Hernández. Un problema en la serie lo había relegado al cuarto lugar.

El debut de Sergio Ferrer en el Superturismo Puntano 1.6 terminó con pole position y segundo puesto en el autódromo Rosendo Hernández, en San Luis. El sanjuanino había marcado el mejor tiempo en clasificación, sufrió un problema con el cambio en la serie y luego recuperó posiciones en la final para subir al podio.

En la tanda clasificatoria, Ferrer registró 1:17.143 y se quedó con el primer lugar. Su escolta fue el local Matías Fernández, a 176 milésimas, una diferencia que confirmó la competitividad del estreno del piloto sanjuanino en la categoría. Ese resultado le permitió largar desde una posición de privilegio en la serie.

La primera dificultad apareció en esa batería, cuando un inconveniente con el cambio lo hizo perder terreno. Aunque se mantuvo en el grupo de adelante durante parte de la prueba, el problema mecánico lo condicionó y cerró la serie en el cuarto puesto. Ese retroceso modificó el escenario inicial, pero no alteró su protagonismo en el fin de semana.







Remontada en la final En la competencia decisiva, Ferrer sostuvo un ritmo estable con el Renault Clio de EV Competición y fue avanzando vuelta tras vuelta. La recuperación le permitió instalarse en el segundo lugar y completar su primera presentación con un podio. El resultado le aportó puntos en el arranque del campeonato y dejó una referencia concreta para la continuidad de la temporada.







El balance del fin de semana combinó velocidad a una vuelta, capacidad de recuperación y ritmo de carrera, tres variables que suelen definir la competitividad en el automovilismo. La próxima presentación del TC Pista San Luis será el domingo 25 de octubre, cuando vuelva a correr en el mismo circuito por la segunda fecha del campeonato.