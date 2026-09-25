Tenía 75 años y falleció este jueves en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Había acompañado a Diego Maradona entre 1990 y 1994.

El empresario Marcos Franchi, exrepresentante de Diego Armando Maradona y mánager de Juan Román Riquelme, murió a los 75 años en el Hospital Alemán de Buenos Aires, donde permanecía internado.

La información fue confirmada por Agencia Noticias Argentinas. Franchi atravesaba una enfermedad y había pasado sus últimos días hospitalizado en la capital argentina.

Vínculo con Maradona Franchi integró el círculo cercano de Maradona entre 1990 y 1994, una etapa marcada por episodios de alta exposición deportiva y judicial. En ese período acompañó al exfutbolista durante el doping positivo de 1991 y en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Su llegada al entorno del “10” se produjo en el segundo semestre de 1990, cuando Diego Maradona cortó su relación laboral con Guillermo Coppola. Más tarde, Franchi participó en la liberación del exjugador luego de una detención en la Ciudad de Buenos Aires y en las gestiones para su regreso a la actividad deportiva.

Actividad posterior Después de su alejamiento de Maradona, Franchi trabajó en la representación de otros futbolistas, entre ellos Juan Román Riquelme, Matías Almeyda y Diego Placente. También fue copropietario de Back Sports, empresa que compartía con el abogado Daniel Bolotnicoff, quien también trabajó junto a Maradona y Riquelme.

Su relación con Maradona se interrumpió tras el segundo doping positivo, cuando el futbolista quedó marginado del Mundial de 1994. Luego, el astro del Napoli volvió a vincularse con Guillermo Coppola, mientras Franchi continuó su tarea como representante de jugadores.