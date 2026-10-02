Un deporte que está en constante crecimiento en San Juan, sigue su impulso y tendrá un destacado encuentro, ante un imponente paisaje local. Se trata de escalada, slackline y acrobacias aéreas, que se disfrutará en el marco de la tercera edición del FestiTrepe, en Las Tumanas, Valle Fértil.

Este año se hará la tercera edición de esta actividad, desde el 16 al 18 de octubre, en el Complejo Las Tumanas Extremo.

En diálogo con TELESOL DIARIO, una de las organizadoras de la actividad, Julieta Yáñez, contó que las primeras ediciones se hicieron en San Agustín. Esta vez, eligieron uno de los sectores que más se utilizan para la práctica.





"Somos un grupo de personas que pertenecemos a la comunidad escaladora de San Juan. Estamos dentro del Club Serrano que es una Asociación Civil que nuclea a personas que motivamos este tipo de encuentros", mencionó.

"Queremos potenciar la escalada deportiva, los deportes de montaña y todas las disciplinas que la agrupan en sí", resaltó.

Al ser consultada sobre el desarrollo de la actividad en la provincia, Yáñez aseguró que hay optimismo al respecto. "Notamos un crecimiento exponencial del deporte. Se abrieron diversos gimnasios y lugares de entrenamientos de escaladas. A eso se suma que la gente se está preparando e instruyendo para esta actividad. Eso la potencia", aseguró.

Cabe destacar que el evento es organizado por Las Tumanas Extremo y Club Serrano, junto a colaboradores como Nenux, Adarlo Climb, Slackline San Juan y Circo Bienvenir.