El exfutbolista y músico fue internado de urgencia en Banfield y derivado al Hospital de Llavallol . Presenta un derrame pleural derecho y fue operado.

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado tras haber sido ingresado de urgencia el jueves cerca de las 23:30 en el Hospital de Llavallol. El exfutbolista y músico fue hallado en grave estado en su domicilio de Banfield por su hermana, que organizó el traslado al centro de salud. La internación se produjo luego de varios días de malestar general, según el relato difundido en el programa LAM de América TV.

Cuadro clínico

De acuerdo con lo informado por Pepe Ochoa en ese envío, Osvaldo está aislado en la Unidad de Terapia Intensiva, también llamada UTI, y presenta un derrame pleural derecho. Ese cuadro se habría originado por una infección severa que derivó en acumulación de agua y pus en la zona que recubre los órganos respiratorios, con mayor compromiso del pulmón derecho. Ante esa situación, el equipo médico lo intervino quirúrgicamente y le cortaron dos centímetros de cada pulmón, con el objetivo de estabilizar la afección.

Situación de atención

La hospitalización dejó expuesta también una dificultad económica mencionada en la cobertura periodística. Según el material difundido, Osvaldo no cuenta actualmente con obra social ni medicina prepaga, por lo que fue atendido en un hospital público. El ingreso se habría concretado por la intervención de un tercero, descripto como un allegado al entorno de Martín Insaurralde, que facilitó los contactos para su recepción. Ese dato fue presentado como trascendido y no como una confirmación institucional del establecimiento de salud.

Antecedentes recientes

Antes de la descompensación, el músico estaba enfocado en proyectos laborales. Había iniciado un ciclo de entrevistas para el diario El Édigo y tenía programado un concierto con su banda de rock para el 31 de octubre en Café Berlín. La evolución clínica en las próximas horas será determinante para definir si continúa en terapia intensiva y cómo avanza el tratamiento del cuadro infeccioso informado.