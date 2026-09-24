El equipo asiático se impuso en Estados Unidos con goles de Oh Hyeon-Gyu , Heung-Min Son y Dong-Gyeong Lee . Fue el primer partido de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador .

El estreno de Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador terminó con una derrota por 3-0 ante Corea del Sur en un amistoso internacional. El seleccionado asiático resolvió el partido en el segundo tiempo, después de una primera parte sin situaciones de gol relevantes. El resultado dejó a la Tri sin respuestas ante la eficacia rival en una ráfaga de pocos minutos.

En los primeros 45 minutos no hubo chances importantes, aunque sí varias amonestaciones, en particular para los sudamericanos. Ese desarrollo mantuvo el trámite cerrado hasta el complemento, cuando el conjunto coreano aceleró y cambió el rumbo del encuentro. La falta de profundidad ofensiva de Ecuador quedó expuesta en un partido de preparación que sirvió como primera prueba formal del ciclo.

Los goles A los 10 minutos del segundo tiempo, Oh Hyeon-Gyu abrió el marcador tras una salida veloz de Corea del Sur y un desvío en la definición del delantero. Luego, Heung-Min Son amplió la ventaja con un tiro libre que estableció el 2-0. Sobre el cierre, Dong-Gyeong Lee marcó el 3-0 definitivo.

El equipo inicial Para su debut, Gallardo dispuso un once con cinco variantes respecto del último partido de Sebastián Beccacece en el Mundial 2026, la derrota por 2-0 ante México en los dieciseisavos de final. La formación fue con Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Jackson Porozo, Wilian Pacho, Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Alan Franco; Keny Arroyo, John Yeboah, Nilson Angulo; y Jordy Caicedo.

El amistoso dejó como dato inmediato la necesidad de ajustar funcionamiento defensivo y generación de juego antes de la próxima presentación. También permitió observar la primera decisión táctica de Gallardo en un contexto de evaluación, con un recambio parcial respecto del equipo que venía de competir en la Copa del Mundo. El próximo paso para Ecuador quedará marcado por la continuidad de estos ensayos y por la revisión de la estructura utilizada en este debut.