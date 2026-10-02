La Copa Argentina reprogramó la semifinal entre Boca y Banfield para el sábado 14 de noviembre. La final quedó fijada para el 2 de diciembre.

La semifinal de la Copa Argentina 2026 entre Boca y Banfield se jugará el sábado 14 de noviembre, en fecha FIFA, con hora y sede aún sin confirmar. La definición quedó reprogramada después de las dificultades que generó el calendario del Xeneize por su triple competencia.

El partido estaba atravesado por distintas alternativas de agenda, con posibilidades que iban desde la primera semana de octubre hasta fines de ese mes o el inicio de noviembre, antes del Superclásico. Sin embargo, la organización resolvió trasladar las últimas dos fases del certamen para el cierre del año. La modificación impacta en la planificación deportiva de los clubes y en la disponibilidad de futbolistas convocados a selecciones nacionales.

Calendario definido En la otra semifinal, Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán el 28 de noviembre, luego de que Platense eliminara este jueves a Estudiantes. La final de la Copa Argentina quedó programada para el 2 de diciembre. Con esas fechas, el torneo cierra su tramo decisivo en el último mes del año.

Ventana internacional La programación de la semifinal entre Boca y Banfield coincide con una nueva ventana de fecha FIFA entre el 9 y el 17 de noviembre. Eso abre la posibilidad de que el club de La Ribera pierda a algún jugador por convocatoria a selecciones, una situación que ya se había presentado en los cuartos de final ante Racing, cuando no pudo contar con Álvaro Montero por su citación a la Selección de Colombia.

Para Boca, la reprogramación tiene además un efecto organizativo: el cruce no se superpondrá con la Copa Sudamericana, cuya llave ante Vasco da Gama fue fijada para el 13 y el 20 de octubre. Con ese esquema, el club afrontará sus compromisos internacionales y locales en un calendario ya ordenado hacia el cierre de 2026.