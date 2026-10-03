En La Bombonera, Boca venció por 3 a 0 a Unión de Santa Fe por la undécima fecha del Torneo Clausura y quedó tercero en el Grupo A con 20 puntos, a cinco del líder Instituto. El conjunto santafesino, en tanto, suma 13 unidades y permanece fuera de los playoffs, en la novena posición. La información fue difundida por la Agencia Noticias Argentinas.

Los goles fueron convertidos por Lautaro Di Lollo, a los 22 minutos del primer tiempo, y por Leonel Flores, a los 37 y 46 minutos del complemento. El desarrollo dejó a Boca con control territorial y a Unión con escasas respuestas ofensivas, aunque el marcador se abrió recién por una pelota parada. Ese dato explica parte del trámite: el local dominó sin demasiada profundidad en la etapa inicial y resolvió el partido en el tramo final.

Primer tiempo

El primer período fue favorable a Boca en la posesión y en la iniciativa, aunque sin una producción alta de situaciones claras. El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscó por izquierda con acciones aisladas de Sebastián Villa, pero el colombiano no consiguió precisión en la definición de esas jugadas. Miguel Merentiel participó poco y Alan Velasco no se mostró cómodo en la conducción, mientras Leandro Paredes sostuvo el equilibrio en el mediocampo. La acción más clara llegó a los 22 minutos, cuando Paredes ejecutó un tiro libre desde la derecha y Di Lollo marcó de cabeza el 1 a 0.

La respuesta de Unión

El equipo santafesino tuvo una aproximación a los 29 minutos, cuando Malcorra se proyectó por izquierda y remató al cuerpo de Leandro Brey, que contuvo sin dar rebote. Fuera de esa jugada, Unión no logró sostener ataques prolongados ni comprometer a Boca en el cierre del primer tiempo. El local, por su parte, administró la ventaja y llegó al descanso sin sobresaltos, aunque también sin ampliar la diferencia.

Definición en el complemento

En el segundo tiempo, Boca aceleró después de los primeros minutos y encontró el segundo gol a los 37, tras una jugada de Lozano por derecha que terminó en centro y control de Leonel Flores, quien definió al segundo palo. Más tarde, a los 46 minutos, Enner Valencia asistió al mismo Flores, que volvió a resolver con derecha al palo izquierdo de Mansilla para sellar el 3 a 0. Antes, a los 14 minutos, Arruabarrena había dispuesto tres cambios ofensivos con los ingresos de Flores, Valencia y Carlos Palacios por Villa, Merentiel y Velasco.

Con este resultado, Boca llegó a 20 puntos en el Grupo A y quedó a cinco del puntero Instituto, mientras que en la tabla anual suma 50 unidades y quedó a dos del líder Independiente Rivadavia. Unión, con 13, continúa fuera de la zona de clasificación. El próximo tramo del torneo lo encontrará a Boca con margen para seguir en la pelea por la parte alta de la zona y a Unión obligado a sumar para no perder terreno en la tabla.