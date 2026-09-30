El equipo sanjuanino será el único representante provincial en el Torneo Argentino Damas Sub 16 Categoría A. Debutará este jueves ante Banco Mendoza y compartirá grupo con Jockey Club Córdoba y Tucumán Rugby.

El plantel de las chicas de Lomas de Rivadavia que partieron esta noche a Monte Hermoso.

Lomas de Rivadavia afrontará desde este jueves y hasta el domingo el Torneo Argentino de Hockey sobre Césped Damas Sub 16 Categoría A, que se disputará en Monte Hermoso. El conjunto sanjuanino será el único representante de San Juan en la competencia, lo que le da alcance provincial a su participación en una instancia nacional. El certamen reunirá a equipos de distintos puntos del país durante cuatro jornadas.

Zona B y cronograma El equipo integrará la Zona B junto con Banco Mendoza, Jockey Club Córdoba y Tucumán Rugby. El debut será este jueves a las 13.20 ante Banco Mendoza, según el programa informado. Luego jugará el viernes a las 11.40 frente a Jockey Club Córdoba y, ese mismo día, desde las 18.00, cerrará la fase de grupos ante Tucumán Rugby. La ubicación final en la zona definirá su continuidad en la etapa decisiva.

Definición del certamen Las semifinales están previstas para el sábado y las finales para el domingo, jornada en la que quedará establecido el campeón de la categoría. La estructura del torneo obliga a sostener rendimiento en pocos días y con margen acotado de recuperación, un factor habitual en competencias nacionales de formato corto. Para Lomas de Rivadavia, el avance dependerá de los resultados obtenidos en la fase inicial.

Plantel y cuerpo técnico El plantel está integrado por Guillermina Barquiel, Lucian Bazan, Uma Casado, Emilia Castro, Julieta Escobar, Emma Ferrero, Juliana Fornasari, Luana Gonzalez, Estrella Ibanchi, Francesca Lopez, Josefina Lopez, Luisana Mendoza, Martina Mut, Maria Emilia Paredes, Maria Emilia Pizarro, Micaela Rodriguez Buigues, Martina Rodriguez y Ana Paula Turell Navas. El cuerpo técnico está compuesto por Rodrigo Alfaro, entrenador; Maria Emilia Gil, jefa de equipo; Gerardo Hernández, médico; Lorenzo Lopez, asistente técnico; Daniel Metola, asistente técnico; y Cesar Paez, camarógrafo.

La participación de Lomas de Rivadavia en Monte Hermoso quedará sujeta al desarrollo de la fase de grupos y al ordenamiento posterior de semifinales y finales. El torneo se extenderá durante cuatro días y concentrará la definición de la categoría Sub 16 en una sola sede.