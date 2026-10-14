La Selección Argentina mayor masculina debutó con una derrota en el Mundial de hockey sobre patines de Asunción. El equipo deberá sumar ante Angola y Chile para asegurar su clasificación a la siguiente fase.

La Selección Argentina mayor masculina de hockey sobre patines sufrió una derrota en su debut frente a Francia, en el marco del Campeonato Mundial que se disputa en Asunción, Paraguay. El periodista Sebastián Caruso, enviado especial de Telesol, detalló en comunicación directa desde la capital paraguaya el desarrollo del encuentro y sus repercusiones en el plantel nacional. Según precisó el cronista, se trata de la primera derrota de Argentina ante Francia en la historia de las competencias mundialistas de la disciplina, dado que el combinado albiceleste nunca había perdido frente al equipo europeo en una cita de este tipo. El resultado condiciona el arranque del seleccionado en un grupo donde también compiten Angola y Chile.

Desarrollo del partido

El encuentro estuvo marcado por un desarrollo trabado y por la solidez defensiva del conjunto francés. "Se mezclaron dos cosas, un buen juego y aguerrido, sobre todo enfocado en la defensa de Francia, y poca claridad en el ataque argentino", explicó Caruso al describir el trámite del partido. Esa falta de profundidad ofensiva argentina, sumada al orden defensivo rival, resultó determinante en el desenlace del debut mundialista.

Las jugadas del partido

Francia sacó provecho de dos jugadas de características similares, ambas iniciadas por Roberto Di Benedetto. La primera fue convertida por su hermano Bruno Di Benedetto y la segunda por Marc Rusé, mientras que el descuento argentino llegó por intermedio del delegado mendocino Facundo Navarro, jugador de la Selección Argentina. En el mismo grupo, Angola y Chile igualaron 2 a 2 en su presentación, un resultado que mantiene abierta la pelea por las posiciones en la tabla de la zona.

Autocrítica del plantel

Tras la caída, el propio Navarro reconoció las fallas en el planteo defensivo y las dificultades para revertir el trámite del partido. "Tuvimos dos errores que fueron prácticamente iguales, marca defensiva dentro del área y un desborde que nos terminó costando el partido", sostuvo el jugador. A su vez, remarcó la necesidad de corregir el rumbo de inmediato: "Este desliz no lo podíamos permitir, pero si había que tenerlo, había que tenerlo el primer día y de acá para adelante darle la vuelta".

Panorama del grupo

Pese a la derrota, Caruso aclaró que no existe riesgo de eliminación temprana, ya que la fase clasificatoria únicamente define los cruces para la siguiente ronda. En esa instancia, los cuatro equipos del grupo argentino se medirán ante los clasificados de la otra zona, integrada por selecciones como España, Portugal e Italia. Con la obligación de sumar puntos para asegurar el segundo puesto de su zona, Argentina deberá definir el resto de la primera fase en las próximas jornadas.

Datos a seguir: Argentina enfrentará este martes a Angola desde las 20 horas y, al día siguiente, completará la primera ronda ante la selección chilena, dirigida por el entrenador sanjuanino Miguel "Lito" Belbruno.