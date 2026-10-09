La Sub 19 masculina y el seleccionado femenino juegan desde las 17:30 en busca de la final. Ambos equipos tienen mayoría sanjuanina.

Desde las 17:30, la Sub 19 de Argentina y el seleccionado femenino disputan en simultáneo una semifinal del Mundial de hockey sobre patines. Ambos equipos tienen mayoría sanjuanina y buscarán un lugar en la final.

En varones, el equipo dirigido por el mendocino Esteban “Tuco” Ábalos enfrentará a España, rival que ya había superado a la Argentina por 6 a 1 en la fase de grupos. El cruce tendrá como antecedente ese resultado y como implicancia la chance de revertir la serie en la instancia decisiva del torneo.

Formación masculina

Los cinco elegidos para iniciar son Martino Mercado, Nicolás Alonzo, Valentín Funes, Alejo Espinoza y Bautista Romero. Completan el plantel Benjamín Bailón, Joaquín Morales, Renzo Ferrer, Lucas Sottano y Charbel Fraifer. Del lado español, la formación inicial será con Uberni Biel, Palleja Marti, Sama Nicolás, Costa Genís, Bouda Ishak, Anglada Pol, Mareque Hugo, Orus Marc, Castro Oriol y Mila Joel.

Equipo femenino

En la rama femenina, el seleccionado conducido por el sanjuanino Darío Giuliani se medirá con Italia con la posibilidad de alcanzar la séptima copa del mundo. Las cinco jugadoras que comienzan son Natalia Jara, Luciana Agudo, Adriana Soto, V. Fernández y J. Fernández; luego completan el plantel Victoria Guzzo, Gimena Gómez, Lourdes Lampasona, Florencia Felamini y Lucía Maldonado.

Italia alineará a Verónica Caretta, Ludovica Rossetto, Sofía Bertinato, Laura Rubega, Pamela Lapolla, Anna Orsato, Elena Tamiozzo, Luisa Lamacchia, Matilde Ghirardello y Giorgia Meneghello. Las dos semifinales se juegan en paralelo y definirán qué equipos avanzan a la instancia por el título.