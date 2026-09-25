El equipo de Comandante Cabot venció a Unión San Damián y llegó a 20 puntos. Del Bono quedó con 18 y deberá jugar su partido de la fecha.

En el barrio Comandante Cabot, Árbol Verde venció 4 a 1 a Unión San Damián y sostuvo la pelea por el primer lugar de la segunda parte del torneo de Ascenso de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El partido correspondió a la octava fecha y se disputó el viernes por la tarde. El resultado dejó al conjunto local con 20 puntos, una unidad por encima de Del Bono, que todavía debía jugar su compromiso de la jornada frente a Villa Obrera.

Ventaja temprana El equipo local resolvió buena parte del encuentro en el primer tiempo. Lautaro Mallea abrió el marcador a los 12 minutos y Leonel Sánchez amplió la diferencia a los 18. Antes del descanso, a los 46, Mallea volvió a convertir y estableció el 3 a 0 parcial. La diferencia en el marcador condicionó el desarrollo del segundo tramo y le permitió a Árbol Verde administrar el ritmo del juego.

Definición en el complemento En la segunda mitad, Maximiliano Herrera marcó a los 33 minutos y selló el cuarto tanto para el local. Sobre el cierre, a los 45, Eduardo Peralta descontó para Unión San Damián y dejó el 4 a 1 definitivo. El resultado confirmó la fortaleza de Árbol Verde como local y le permitió llegar a la última fecha con chances concretas de quedarse con el primer puesto.

Escenario abierto La tabla quedó apretada de cara a la jornada final. Árbol Verde deberá enfrentar a Villa Obrera, mientras que Del Bono visitará a Picón. Esos dos partidos definirán quién se queda con el liderazgo de la segunda parte del torneo y, en consecuencia, con la mejor posición para la pelea por el ascenso. La resolución dependerá además del resultado que obtenga Del Bono en su encuentro pendiente de esta fecha.

Con 20 puntos, Árbol Verde quedó a la espera de la última jornada, que será decisiva para el orden de la tabla. Del Bono, con 18 unidades, conserva posibilidades matemáticas y deberá completar su partido antes de la definición final. El desenlace del certamen quedará determinado por esos cruces y por la diferencia que cada equipo logre sostener en la fecha de cierre.