La Escuela de Paracaidismo del Aeroclub Sanjuanino abrió la inscripción para el Curso de Paracaidismo Deportivo 2026, que comenzará el 17 de octubre en el Centro de Aviación Civil San Juan, en el Aeródromo de Pocito. La propuesta está orientada a quienes quieran iniciar la formación para realizar su primer salto y completar un recorrido técnico con evaluación final ante la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil.

El plan de formación será progresivo y contempla 21 saltos distribuidos en ocho niveles. Según la información difundida por la escuela, cada etapa incorpora nuevas habilidades hasta llegar al examen final en un predio de 92 hectáreas despejadas. La capacitación incluye técnicas de vuelo, control de paracaídas, procedimientos ante emergencias y normas de seguridad, con seguimiento de instructores en cada instancia.

Certificación y requisitos

Al completar el programa, los alumnos recibirán una certificación internacional que los habilitará para saltar en paracaídas en cualquier lugar del mundo, de acuerdo con el anuncio de la institución. La edad mínima de ingreso es de 15 años y 9 meses, y el curso tendrá una duración estimada de entre 3 y 4 meses. Las clases se dictarán únicamente los fines de semana y feriados.

Equipo docente

La coordinación estará a cargo de Gustavo Eduardo Reyes, director de la escuela, instructor de paracaidismo, juez internacional y piloto privado de avión. Lo acompañarán David Lorca y Daniel Adarvez, pilotos del sistema Dual Tándem; Francisco José Gómez, plegador certificado por la ANAC; Pablo Javier Rivas, coach; y Gastón Nicolás Reyes, coach de manejo de velámenes y caída libre y miembro del Equipo Argentino de Pilotaje de Velámenes entre 2012 y 2015.

Antecedentes de la escuela

El Centro de Aviación Civil San Juan fue fundado el 21 de enero de 1939 para promover la aviación civil en la provincia. El 29 de marzo de 1957, su comisión directiva creó la Brigada de Paracaidismo, que pocos meses después incorporó a un grupo de 25 jóvenes aspirantes. Los primeros paracaidistas sanjuaninos obtuvieron su habilitación en septiembre de 1960, y desde entonces la escuela formó deportistas de San Juan, San Luis y Mendoza que compitieron en torneos regionales, nacionales e internacionales.

La institución informó además que fue sede de los Campeonatos Argentinos de Paracaidismo de 1980, 1989, 1994, 2008 y 2010; del Encuentro Nacional de Escuelas de Paracaidismo 2009; del Campeonato Latinoamericano 2011; y del 12th World POPS Meeting 2014, encuentro mundial para paracaidistas mayores de 40 años. Para su actividad, cuenta con aviones Cessna 182 y Cessna 180. Los interesados podrán asistir a una reunión informativa el domingo 4 de octubre a las 18 en el aeródromo o comunicarse con Gastón Reyes al 264 627-3074.