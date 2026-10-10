El entrenador de la Sub 19 lamentó la eliminación en semifinales del Mundial, pero destacó el rendimiento del equipo. También confirmó que no seguirá al frente del seleccionado.

El DT de Argentina Esteban Abalos destacó la actitud de sus diriigidos.

La Selección Argentina Sub 19 quedó eliminada del Mundial de hockey sobre patines tras perder 3 a 2 ante España en semifinales. Después del partido, Esteban Ábalos sostuvo que el equipo ejecutó el plan de juego previsto y que el resultado no reflejó lo ocurrido en la pista.

“Estoy muy contento de ver cómo jugamos realmente. No recuerdo muchas veces haber visto a España sometido a Argentina. Siempre han sido partidos más parejos, pero bueno, no se nos dio”, expresó el entrenador, en referencia al desarrollo del encuentro. La frase resumió su lectura de una derrota que dejó al conjunto albiceleste sin final, pero con una valoración positiva del rendimiento.

Lectura del partido

Ábalos afirmó que Argentina hizo en la pista “lo que les habíamos pedido” y que el planteo trabajado durante los entrenamientos se cumplió. También señaló que el seleccionado tuvo ocasiones para modificar el desenlace, entre ellas un remate que dio en el travesaño cuando el marcador todavía estaba en cero. En su análisis, el técnico consideró que el equipo fue superior en el desarrollo general del juego.

Fin de ciclo

La semifinal también marcó el cierre de su etapa al frente de la Selección Argentina Sub 19, ya que el propio Ábalos confirmó que no continuará en el cargo. En ese contexto, el partido ante España tuvo además un valor institucional para el cuerpo técnico, que cerró un proceso de preparación y competencia internacional.

“Una cosa es perder y otra cosa es perder así. Uno se va triste, pero no decepcionado. Yo me voy orgulloso de los chicos”, resumió el entrenador tras la eliminación. La definición dejó planteado el balance final de una campaña que terminó en semifinales y con la salida confirmada del director técnico.