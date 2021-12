Zulemita Menem apuntó contra Flor de la V

Enojada por los dichos de las panelistas de A la tarde, la hija del ex presidente le dedicó a la actriz un mensaje que generó polémica en las redes.

En A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzoco por la pantalla de América, opinaron sobre la herencia de Carlos Menem. Tanto Flor de la V como la demás integrantes del programa sumaron sus opiniones sobre el supuesto conflicto familiar existente por los bienes del ex Presidente.

Enterada de la noticia, Zulemita Menem se mostró furiosa en las redes sociales. “Qué onda Karina Mazzoco… ¿Habrá sido víctima de mi viejo que está tan preocupada por la herencia? (Tal vez liga algo)”, expresó. Luego, finalizó con un polémico comentario dedicado a Flor, el cual generó repudio en las redes. “La o él, que seguro no fue víctima conociendo los gustos del viejo, fue Florencia de la Ve”, sentenció.

Recordemos que Máximo Menem, hijo del ex mandatario y la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, cumplió 18 años en noviembre y podría tomar control de su herencia. “La estrategia de Máximo no tiene que ver con la madre, que tiene su propio dinero y es muchísimo. Acá tiene que ver con reclamar él lo que le corresponde al cumplir su mayoría de edad”, había informado algunas semanas atrás la periodista Débora D’Ámato.

En un comienzo se rumoreaba que el foco principal del conflicto estaría puesto en una mansión de una de las zonas más exclusivas de Belgrano, que hoy estaría a nombre de Zulemita y que el resto de los beneficiarios intentan reclamar. Además, la madre del joven habría realizado una investigación previa, en la que salió a la luz que Carlos tenía varios terrenos en diversas zonas de Argentina que no estaban declarados en sus bienes.

