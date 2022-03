Zelenzky: “No me escondo y no le tengo miedo a nadie”

En un video publicado en la red social Telegram, el mandatario ucraniano reitera su compromiso con su país y desafía al ejército de Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, difundió hoy un video a través de Telegram en el que se muestra resistiendo a la invasión rusa desde su oficina en Kiev.

“Me quedo en Kiev. En mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie”, asegura el líder de Ucrania, a la vez que acusa al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios, que tenían que establecerse tras las negociaciones.

“Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, Grads rusos [lanzacohetes rusos], minas rusas”, dijo Zelensky.

El mandatario ucraniano acusó a las fuerzas rusas de “socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas” a la ciudad sitiada de Mariúpol, en el sur de Ucrania, y “destruir autobuses” para evacuar a los civiles de las zonas de combate.