Zelensky reclama a Occidente por los aviones de combate. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reclamó ayer a Occidente que no retrase la decisión sobre el envío de aviones de combate de Polonia a Ucrania y que no transfiera la responsabilidad.



“Catorce días de una guerra brutal a gran escala. Terror contra nuestro pueblo. Destrucción de ciudades, bloqueo de distritos enteros, bombardeos constantes… Catorce días de ausencia de una decisión vital. ¡No es nuestra decisión! Tomaríamos esa decisión en horas si tuviéramos que ayudar a nuestros amigos”, levantó el tono en su discurso a la ciudadanía.

Según el sitio Ukrinform, el mandatario recordó que, desde el primer día de la invasión rusa, Ucrania había estado repitiendo a sus socios: “Si no cierran el cielo, también serán responsables de esta catástrofe, una catástrofe humanitaria a gran escala”.

“Rusia usa misiles, aviones, helicópteros contra nosotros, contra civiles, contra nuestras ciudades, contra nuestra infraestructura. Este es el deber humanitario del mundo de responder. Pero… no hay decisión”, dijo Zelenski.

El presidente agradeció a Polonia por su disposición a proporcionar a Ucrania aviones de combate y señaló que el problema está en la logística, aunque informaciones que circularon este martes indicaban que los Estados Unidos no daban luz verde a ese trámite.