Zelenski pide excluir a Rusia del Consejo de Seguridad por los “peores crímenes de guerra”. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió este martes la exclusión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU o algún tipo de reforma que permita superar los vetos de Moscú al exigir que “se responsabilice” al Kremlin por cometer los “peores crímenes de guerra” desde la Segunda Guerra Mundial.



Al intervenir ante ese cuerpo por videoconferencia, el mandatario denunció que “no hay un solo crimen que los rusos no hayan cometido” en Bucha, localidad vecina a Kiev, escenario de una matanza de civiles según las potencias occidentales, en acusaciones que Moscú niega.

“Este lunes regresé de Bucha, recientemente liberada de las tropas rusas no lejos de Kiev. No hay un solo crimen que no cometerían. El Ejército ruso buscó y mató a propósito a cualquiera que sirviera a nuestro país. Dispararon y mataron a mujeres afuera de sus casas, mataron a familias enteras, adultos y niños y trataron de quemar los cuerpos”, acusó Zelenski.

“A algunos los fusilaron en las calles, a otros los arrojaron a los pozos para que murieran. Los mataron en sus departamentos y hay casas voladas con granadas”, apuntó.

“Solo por placer, los civiles fueron aplastados por tanques mientras estaban sentados en sus autos en medio de la carretera. Cortaron extremidades, cortaron sus gargantas. Las mujeres fueron violadas y asesinadas frente a sus hijos. Les arrancaron la lengua solo porque los agresores no querían escucharlos”, agregó.