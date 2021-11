Zaira Nara volvió a mostrarse con su marido

La hermana de la empresaria habría entrado en crisis con Jakob Von Plessen, quién fue señalado como el cómplice del jugador en su affaire con la China Suárez.



El rumor iba in crescendo y daba cuenta de una seria crisis que Zaira Nara estaría viviendo con el padre de sus hijos, Jakob Von Plessen. Al punto que se especulaba con la inminente ruptura de la pareja. Sin ir más lejos, el último jueves, la modelo y conductora debía asistir a un evento para el que había sido convocada junto a otras grandes figuras. Pero, a último momento, decidió no asistir al mismo alegando un virus o una intoxicación. Y muchos creyeron que, en realidad, no estaba preparada para enfrentarse a la prensa que, sin dudas, le preguntaría por su situación conyugal.

Cabe recordar que la supuesta pelea entre Zaira y Jakob habría tenido lugar luego de que la modelo comprobara que el hombre, que se dedica a la cría de caballos y al turismo, habría actuado como cómplice de Mauro Icardi en el escándalo con Wanda Nara. Es que, según se dijo, aprovechando los días en la que las hermanas viajaron solas a Milán para participar de la Semana de la Moda, el jugador de Paris Saint-Germain habría concretado su encuentro íntimo con Eugenia La China Suárez en un hotel de París. Y Von Plessen habría aceptado esperarlo durmiendo durante algunas horas en el auto, como para que las cámaras de la casa no detectaran que llegaba al domicilio solo y, así, ambos pudieran simular que regresaban juntos de una prolongada cena.

Lo cierto es que, para terminar con todas estas especulaciones. el viernes por la tarde Zaira decidió compartir en sus historias de Instagram un video en el que se la puede ver disfrutando de un paseo en bicicleta junto a su marido y sus hijos. Como si nada de esto que se dijo hubiera sido cierto. La modelo compartió primero una grabación en la que se la ve recostada junto a Viggo, su pequeño de un año y medio. Después, mostró a Malaika, de cinco, apreciando su look frente al espejo. Y, finalmente, publicó una toma en la que se los ve a los cuatro felices pedaleando por las calles de su barrio.

Esta suerte de desmentida de Zaria llega justo después de que su hermana se reconciliara, nuevamente, con Mauro. “Desde Dubai con mucho amor”, escribió el jugador del PSG en un boomerang que compartió con sus seguidores, en el que se lo ve abrazado y besando a la empresaria que luce una bata frente a un espejo. “Soy lo que soy por cómo soy”, escribió por su parte Nara en una foto que compartió en bikini desde la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Y en el posteo se destacó el comentario de su marido: “Hermosa”.

Todo había comenzado cuando Wanda descubrió una serie de chats entre Icardi la ex Teen Angels. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió el 16 de octubre pasado sin especificar quién era la destinataria de su mensaje. Y, llamativamente, al mismo tiempo dejó de seguir en su cuenta al padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, quien en cambio si continuaba siguiéndola a ella, y a la China, a quien hasta hacía pocas horas le likeaba las fotos.

Así las cosas, la empresaria se fue a Milán y Mauro dejó sus entrenamientos para correr detrás de ella. Y luego hubo una serie de mensajes contradictorios, en los que él daba a entender que estaban juntos y Wanda parecía hacer vida de soltera. Hasta que ella misma informó que había decidido darle una nueva oportunidad al amor. Pero la paz duró poco, ya que hasta ese momento ella pensaba que el affaire entre su marido y Suárez había sido sólo virtual, pero un mail anónimo puso en su cara las pruebas de un encuentro real. Entonces, la relación parecía insalvable. Pero, evidentemente, en esta historia todavía no está dicha la última palabra.