Zaira Nara se separó de Jakob Von Plessen en pleno San Valentín

“Anunciar una separación esta día es un bajón, ¿no?”, advirtió previamente Guidó Záffora en su cuenta de Twitter sin mencionar a nadie.

Pero tiempo después, develó los nombres de la pareja en cuestión al publicar una foto de ellos.

“Crisis y separación. Ella, fin de semana con las amigas en un hotel. Él, lejos”, expuso el panelista de Es por Ahí (América).

Zaira Nara compartió en sus historias de Instagram el fin de semana que pasó junto a Paula Chaves y sus hijos en un famoso hotel en Pilar.

El domingo, se les unió Mery de Cerro con sus hijas.

Qué pasó entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen

El 3 de noviembre de 2020, Amalia Granata afirmó en Polino Auténtico ( Radio Mitre) que el marido de Zaira Nara, Jakob Von Plessen, tenía conocimiento de los mensajes que Mauro Icardi intercambió con la China Suárez, lo que después produjo un escándalo con Wanda Nara al punto de quedar al borde del divorcio del futbolista.

Días después, el 9, Mauro Icardi se sinceró y admitió haber engañado a su esposa con la China Suárez en un hotel de París, mientras la empresaria se encontraba en Milán con su hermana Zaira, tras la explosión del Wandagate.

“Querían saber quién fue la persona que contó lo del encuentro con La China Suárez en el hotel, porque eso solo lo sabían ellos dos, Eugenia y Jakob von Plessen, el marido de Zaira”, explicó Yanina Latorre en LAM en ese momento.

“El viaje fue fallido porque Icardi se vio con La China pero no consumaron la penetración”, aseguró la panelista, según le contó el mismo jugador del PSG.

“Él estuvo un rato, pero es un cagón. Le dio la camiseta rosa del PSG, Jakob von Plessen lo estaba esperando abajo, pero no pasó mucho. No sé si se asustó, si no pudo, si le dolía, si no le gustó… No indagué tanto porque no soy la esposa”, remarcó.

Después, el delantero del PSG le reconoció la participación del marido de Zaira Nara en el escándalo.

“Yo reservé esa habitación y la puse a nombre del polista Facundo Fernández Llorente, pero sin avisarle a él porque ya no estaba en París”, dijo el futbolista respecto al cuarto en el hotel Le Royal Monceau. En esa confesión, Mauro Icardi contó que “Jakob von Plessen” lo estaba “esperando en el auto”.

El 18 de noviembre, Zaira estuvo en No es tan tarde (Telefe) y habló del tema y de su relación con Jakob, de quien ya se rumoreaba que estaba en plan de separación tras lo sucedido con Wanda.