Zaira Nara reveló cómo es su relación con Maxi López

La hermana de Wanda apareció en tevé tras el escándalo de su hermana y dio detalles de su familia.

Zaira Nara dio la cara. Apareció en tele después de varias semanas de silencio y trajo sorpresas (no de las tan grandes, cierto). A su manera, la hermana de Wanda reveló los secretos de su familia y contó cómo es su relación con Maxi López, en medio del acercamiento con la rubia.

Mucho se habló de esto hace unos años e incluso Wanda se animó a viralizar una foto muy melosa de Zaira con el rubio delantero (ella estaba en bikini) cuando ellos se habían separado y Jakob Von Plessen no estaba en los planes de conquistarla. Siempre es como que “hubo algo allí”. Y ahora Zairita lo aclaró. A su forma, con una sonrisa de oreja a oreja pero sin ser picante.

“¿Cómo estás con Maxi López?”, le preguntó Germán Paoloski en su primera entrevista en televisión, en el programa No es tan tarde, que se puede ver todos los días en Telefe. “Re bien con Maxi. Yo nunca tuve mala relación. No me involucro. No se sabe qué opino de un montón de temas, pero con él siempre tuve un buen vínculo. Cordial. Ni más ni menos que la necesaria”, sostuvo Zaira.

López y Zaira tienen un vínculo hace muchos años, y hay que recordar que la morocha es la tía de Valentino, Constantino y Benedicto López, fruto de su relación con quien fuera delantero de River y del Barcelona de España (allí nació la amistad con Lionel Messi cuando era sólo un niño), entre tantos clubes de Europa.

“Los dos saben que si necesitan algo de mi yo voy a estar. Soy la madrina de Valen, y eso es un lazo más que fuerte para mí y para ellos. Los amo a todos por igual, pero Valen es mi perdición”, dijo la mamá de Malaika y Viggo, con quienes viaja una vez al año para ver a sus primos en el lugar del mundo donde estén.

Zaira alguna vez intentó interceder en el escándalo por el divorcio de Maxi y su hermana, pero a lo largo de estos 8 años no lo logró. Hoy, el Wandagate con la China Suárez y Mauro Icardi como protagonistas se hizo posible lo que era imposible. “Tienen buena onda”, contó Zai.

Sobre lo que pasó con Mauro Icardi y la actriz, que era su amiga, Zaira sumó: “Yo no tengo nada que ver. Me preguntan en la calle, te juro Me preguntan. Me dicen ‘yo soy wandagate’ y no se qué. Y yo estoy como ‘no me digan nada que me hace mal’. Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco”, terminó esquivando las balas.