Zabaleta reafirmó el cierre de las altas en los planes sociales

El ministro de Desarrollo Social lo informó luego de la reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y tras los reclamos de organizaciones sociales.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con el objetivo de monitorear los programas sociales como el Plan Potenciar Trabajo, ante los reclamos de las organizaciones sociales. A su término, Zabaleta reafirmó que no abrirá el alta de los planes sociales, tal y como lo anunció en el mes de febrero.

“Nosotros tomamos la decisión en febrero de no dar más altas en las inscripciones del Plan Potenciar Trabajo y convertir ese programa en proyectos productivos. Hay decisiones que tomo como ministro, no va a haber más altas del Plan Potenciar Trabajo y decidimos cuidar al benecificario del plan”, enfatizó el titular de Desarrollo Social.

En la misma línea, sostuvo que el diálogo con las movilizaciones sociales “nunca se rompió”, y cuestionó los cortes de calles como método de protesta: “Siempre reflexiono con ellos de no jorobarle la vida a los argentinos, porque los que van en el metrobus y los que circulan van a trabajar y a sus casas”, reveló Zabaleta.

Previo a una nueva movilización de organizaciones sociales vinculadas a la izquierda, que se concretará este miércoles en el centro porteño, el ex intendente de Hurlingham destacó que por el momento no está previsto ningún encuentro con los referentes de Unidad Piquetera: “Para mañana no han pedido ninguna reunión. Siempre que lo pidieron, los recibimos. Me he juntado últimamente más con dirigentes piqueteros que con mi propia familia”.

“No es rebelión: hay manifestaciones, pedidos y reclamos en el marco de la democracia. A todos nos conviene y nos compromete que la Argentina se recupere”, añadió.

Por su parte, Manzur afirmó que son “muy respetuosos de todas las expresiones populares” y negó que el Gobierno pudiera llegar a cortar el vínculo con las organizaciones que salen a la calle: “Vamos a seguir abiertos al diálogo, acercando posiciones”. “En un momento complejo, sensible, se está llevando adelante una gran tarea. Vamos a seguir redoblando el esfuerzo”, afirmó el tucumano.

