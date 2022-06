Yanina Latorre vs. la China Suárez:

Luego de que la actriz le mandara una carta documento, se reunieron para resolver sus diferencias ante la Justicia.



Cansada de las críticas, a mediados de mayo China Suárez decidió mandarle una carta documento a Yanina Latorre, Ángel De Brito, Artear y la productora Mandarina TV por hostigamiento. Y finalmente, la actriz se encontró cara a cara en una audiencia con la panelista con la que ya protagonizó varios cruces.

“Ayer no paré, no me pregunten por la audiencia porque es confidencial, amor”, contó al esposa de Diego Latorre en sus historias de Instagram.

Y fiel a su estilo, a pesar de que no poder dar muchos detalles sobre el encuentro, disparó: “No puedo decir nada. Solo puedo decir que la sarta de pavadas que escuché, no tienen nombre… Igual, se quedaron calladitos, ya les contaré, qué sé yo, igual imagínense, no es muy difícil”. Días atrás, una usuaria de Twitter recopiló en un hilo declaraciones de Latorre y De Brito contra Suárez, que impulsó a la actriz a hacer un descargo.

“Aparezco por acá. Estoy un poco nerviosa. Me llegó un hilo de Twitter que resume muy bien lo que siempre digo del hostigamiento. Y no es un lugar de víctima, me he equivocado y me equivoco como todo el mundo. Pero habla de una persecución. Nunca hablé seriamente de esto porque me cuesta, me pone nerviosa”, explicó la expareja de Benjamín Vicuña en un video.

“Aunque diga que las cosas no me afectan o tenga una coraza muy grande, porque no me quedó otra… Es feo, es doloroso. También me siento avergonzada y triste. Y recién ahora me siento fuerte. Ya pasó lo que tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar. Estoy en un buen momento. Estoy bien, pasó lo peor”, añadió en Instagram.

Mientras que en su perfil de Twitter le respondió a quiénes, como Latorre, la critican por la forma en la que ejerce la maternidad de Rufina -la nena que tuvo con Nicolás Cabré- Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con el galán chileno.

“Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”), hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”, escribió y expuso sus molestias por el tiempo que Vicuña pasa fuera del país.