Yael Balbín invitó a otros cantantes a boicotear la entrega de los premios Grammys

Un desencuentro bastante llamativo y curioso, entre cantantes internacionales, se produjo la semana pasada cuando se dieron a conocer las nominaciones a ganar los premios Grammys de la canción, es más Jael Balbin, invitó a otros colegas a realizar un boicot contra el festival de la canción.

Pero los representantes del movimiento urbano le respondieron con un rechazo visceral. “Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora

Jael Balvin había manifestado en esa oportunidad que “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan”, Y fue más allá. “Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir. Es decir, todos, porque somos un movimiento”, pidió en en cuenta de Twitter.

Sin embargo, las más incendiarias fueron las Residente que expresaron su opinión contra las críticas contra Balvin. “El movimiento urbano no empezó contigo”, le lanzó el cubano Yotuel Romeo, de Orishas. El músico exigió respeto y cuestionó el concepto de Balvin de “artistas urbanos poderosos”. “Ser artista urbano poderoso es cuando con una canción sacas un pueblo para la calle. (…) el día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción, y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano”. Es más Residentes compara la música de J Balvin con un carrito Panchero o de “hot dogs”.

Habrá que esperar que pasa con la postura de Balvín, porque seguro vendrán otras cataratas de opiniones a favor y en contra. ¿Habrá boicot o solamente será una opinión de deseo.

