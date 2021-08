Ya se puede visitar la muestra del horno en la Casa de Sarmiento

Hoy al mediodía en la Casa de Sarmiento, se llevó a cabo la inauguración de la exposición Víctor Grippo: Un horno para dos mesas.

Desde hoy y hasta el 21 de noviembre estará abierta al público la muestra sobre la obra de Víctor Grippo en el marco de la Bienalsur.

La muestra se llama “Un horno para dos mesas”, y será inaugurada a las 12.00 en el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento.

Para la realización de esta intervención artística se instaló un horno de ladrillos similar a los de barrio que se usaban antiguamente en el patio de ceremonias. La difusión de las imágenes de la construcción del horno generaron mucha polémica en SJ.

En este marco anoche se inaugurarán la exposición colectiva Give and Give (Dar y dar).

Aníbal Jozami, director general de Bienalsur y actual rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero declaró que la muestra en la provincia “es muy importante, porque es totalmente internacional y con artistas de muy diversos países. Esto sitúa a SJ en el panorama del arte contemporáneo internacional de más alto nivel”.

Sobre la muestra en la Casa Natal de Sarmiento indicó que “lo que haremos es recrear una obra de él”.

“El patrimonio no es algo muerto, el criterio más moderno a nivel internacional toma al patrimonio como algo vivo, con el cual la gente pueda actuar y no simplemente algo que está en un rincón y que uno conserva. La gente va a participar y se va a sentir más cercana a la Casa Natal de Sarmiento”.

Más actividades

Posteriormente, a las 17 hs, se realizó el programa de video en el marco de la muestra Give and Give de Bienalsur en el MPFR, mientras que, en forma simultánea a la exhibición en sala 1, se desarrollarán acciones en distintos espacios de la ciudad y un ciclo de seis videos breves en los que se aborda la coyuntura política actual, desde la mirada de distintos realizadores.

Así mismo, hoy desde las 11 hs, tendrá lugar No Ashes No Bread en el Museo de la Historia Urbana. La recreación de la construcción de un horno para hacer pan que se compartirá con los presentes y transeúntes.

Inauguración en el Museo

En el marco de la presentación de las nuevas muestras del Museo Provincial Franklin Rawson y con artistas de Japón, Estados Unidos, Colombia, Bélgica, Angola, Polonia, Tailandia y Argentina, comenzó la tercera edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur en la provincia.